Andrés Guardado, capitán del Tri, luego de Qatar 2022

EFE.- Andrés Guardado, capitán de la Selección Mexicana, consideró que con la eliminación del representativo nacional en la fase de grupos del Mundial “se puede abrir un poco los ojos” y ver qué se está haciendo mal con miras a la edición del 2026 que se disputará en su país, en Estados Unidos y en Canadá.

“El no haber pasado de la fase de grupos te deja un sabor muy amargo. No me atrevería a decir que ha sido bueno, pero nos sirve a nivel de futbol mexicano en general: directivos, entrenadores, prensa.

“Nos puede servir para ver qué nos hace falta para realmente dar ese salto, para cambiar un poco la mentalidad del futbolista mexicano y sobre todo del futbol mexicano para conseguir ese ansiado quinto partido. Yo creo que tenemos la calidad, tenemos el futbol para hacerlo. Con este fracaso se puede abrir un poco los ojos y ver qué estamos haciendo mal para mejorarlo y llegar a ese nivel”, declaró Guardado, previo a la gala de los Premios AS del deporte.

Pese a ello, el mediocampista dio por bueno haber jugado por quinta vez una Copa del Mundo: “Ha sido un sentimiento bastante agridulce. En el lado personal haber llegado al quinto Mundial no es fácil, son muchos años de mantener un nivel y de estar peleando un puesto en la Selección”.

JUSTICIA PARA MESSI; MBAPPÉ, SUCESOR

Guardado consideró positivo que el torneo lo haya ganado Messi con Argentina: “Para todos los que amamos el futbol, él nos ha hecho disfrutar muchísimo más allá de los escudos, de las banderas, de todo eso. Si a ti te gusta el futbol, en algún momento disfrutaste con él, viéndolo jugar. Yo creo que no se le puede negar lo que él ha hecho a lo largo de su carrera. Para mí es un justo ganador”, indicó el zurdo tapatío.

Además destacó la figura del francés Kylian Mbappé: “Es un digno sucesor de Cristiano o de Messi, que han marcado una época y que hemos sido afortunados de vivirla junto con ellos. Creo que Mbappé demostró que es el siguiente que va a marcar una época y ojalá que sea así”, apuntó.

