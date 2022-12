“Avatar: The Way of Water” recauda 134 mdd en los cines de EU y Canadá en su semana de estreno

AP.- “Avatar: The Way of Water” no ha tenido el éxito que muchos esperaban, pero la cinta de gran presupuesto de James Cameron contribuyó a animar la taquilla este fin de semana.

La secuela recaudó 134 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá y 300.5 millones de dólares a nivel internacional, para un debut global de 434.5 millones de dólares, de acuerdo con cálculos del estudio publicados el domingo.

Empató con la cinta “The Batman” como cuarto estreno nacional más taquillero del año, por detrás de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (187.4 millones de dólares en mayo), “Black Panther: Wakanda Forever” (181 millones en noviembre) y “Thor: Love and Thunder” (144.2 millones en julio).

Las expectativas eran enormes para “Avatar 2”, con un presupuesto de más de 350 millones de dólares, la presión de dar continuidad a la película más taquillera de todos los tiempos (gracias en parte a varias reestrenos) más de una década después y la desalentadora tarea de apuntalar un negocio de exhibición en salas que aún dista mucho de ser normal.

Sin embargo, todo en “Avatar” tiene tamaños excesivos: los personajes Na’vi, la duración (tres horas y 12 minutos), los avances técnicos y la estrategia de lanzamiento de 20th Century Studios y The Walt Disney Co.

Antes del fin de semana, muchos esperaban un estreno de al menos 150 millones de dólares. Algunos incluso decían que 175 millones o más, pero el seguimiento tampoco ha sido una métrica tan fiable durante la pandemia.

La película comenzó su despliegue internacional el miércoles y se estrenó en Norteamérica el jueves por la noche.

A escala nacional, “Avatar: The Way of Water” se estrenó en 4 mil 202 cines repartidos en más de 12 mil pantallas, 400 de ellas IMAX 3D.

Como ocurre con muchos proyectos ambiciosos de Cameron, desde “Titanic” hasta la primera “Avatar”, la costosa secuela, una de las más caras de todos los tiempos, comenzó a producirse hace cinco años.

Se enfrentó a repetidos retrasos y sorteó la adquisición de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Co. en 2019. También es una de las cuatro secuelas de “Avatar” que Cameron tenía en mente. El rodaje de la tercera película, que se rodó simultáneamente con “La forma del agua”, ya ha terminado y se espera que se estrene en diciembre de 2024.

