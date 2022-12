Sigo en la búsqueda del director que quiero ser…

En exclusiva para APUNTESdeCINE, charlamos con el director español C. Martin Ferrera, que esta próximo a estrenar su cinta El año de la Plaga

Visiblemente emocionado por al fin ver la luz al final del túnel, el andaluz C.Martin Ferrera, sigue dando pasos dentro de su naciente carrera como director, en la que logro hacer una mezcla interesante de comedia, suspenso y un poco de terror con El año de la Plaga.

“Es una combinación interesante, esta inspirada en una gran cinta del genero como lo es Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel y la novela de Marc Pastor, quise jugar con este tipo de emociones, si han tenido la oportunidad de revisar este tipo de obras, quise darle un poco de más frescura entrelazando la comedia, pero no os debemos confundir, la película realmente tiene un poco de varios géneros, lo cual es lo que la hace un producto muy interesante, mezcladle forma muy sagaz el suspenso, el horror, la comedia e incluso una que otra escena gore”

Uno de los puntos que más nos llamaron la atención, dentro del cast que integra la nueva propuesta de Ferrera, fue el decantarse por una actriz como la mexicana Ana Serradilla, la cual dio un impacto bastante positivo a un elenco que cuenta con mucho renombre en territorio español.

“Fue realmente una apuesta del grupo de coproducción en México, Ana realmente es una actriz que realiza un trabajo fantástico, se supo adaptar de formas muy interesantes a muchos consagrados ya del cine español, como lo son Iván Massagué o Silvia Abril, realmente me gusto mucho su trabajo que pude ver previamente en varias series, me parece que de verdad en Ana, tienen a una actriz con muchas credenciales que merecen tener muchas más oportunidades”

El año de la plaga se estrenara durante este mes de Diciembre en México, año en el que el cine español ha dado un salto único que realmente ya venia avisando desde hace unos ayeres, hecho que para Martin Ferrera, no es una casualidad, sino una suma de esfuerzos en conjunto, que se esta traduciendo en reconocimientos y premios, todo gracias, a la irrupción de nuevas casas de coproducción y la aparición de plataformas de streaming.

“Yo estoy abierto a todo como director, la base de este éxito, son las historias, mismas que han tenido más oportunidades de llegada gracias a las plataformas, se han interesado mucho en el contenido que hemos querido contar, yo veo el trabajo no solo de muchos directores, sino de grandes directoras que han hecho lo propio para brillar, gente como Carla Simon, Carlota Pereda, Alauda Ruíz de Arzua, han sido brillantes, yo en estos momentos sigo en la búsqueda del director que quiero ser, pero estoy de acuerdo en que la base es definitivamente la historia, llegar a espantarnos, a conmovernos, a hacernos reír o hacernos llorar, todo eso parte del cine que a mi me gusta hacer y que quiero que la gente lo siga mirando”

Dentro de este año inolvidable para el cine ibérico, en el cual, Martin tiene mucho de protagonista con su El año de la Plaga que por fin vera estreno en México este mes de Diciembre, su cinta sigue buscando darle su lugar dentro del género, en el que, seguramente, tendremos aún muchas más noticias de uno de los talentos ibéricos que siguen dando de que hablar y que su cine, voz a voz, latido a latido y susto a susto, se convierte en uno de los consentidos del cine español.

Las favoritas de este año 2022 del cineasta andaluz, fueron justamente cintas españolas, títulos como :

AS Bestas de Sorogoyen

-Cinco Lobitos de Ruíz de Arzua y

-Modelo 77 de Alberto Rodriguez

