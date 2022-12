Bones and All: En la búsqueda de sentido y carne

Basada en la novela homónima de Camille DeAngelis, Guadagnino cuenta la historia de Maren, una niña con actitudes canibalescas que se va descubriendo en su camino a partir del abandono de su padre Mauricio Orozco para APUNTESdeCINE

En épocas tan convulsas y llenas de incertidumbre como las que vivimos, no hay nada más revolucionario y anarquista que el amor, uno que se reconfigura, que ya no solamente lo miramos desde el romanticismo sino que le comprendemos a partir de su capacidad para mutar y establecer otros parámetros de cariño, acompañamiento, pasión, sensualidad y emotividad. Pensar que la pasión del amor se limita a una cuestión sexual es limitarnos a comprender la complejidad de las relaciones sociales, en donde podemos establecer un cuestionamiento constante sobre lo que se nos ha instruido como el concepto total del amor. Pero qué sería del amor si no existe una construcción personal del concepto, una construcción que no puede ser utópica, una que requiere de una contraposición, de claroscuros, de la crudeza así como de la plenitud. Es ahí donde los posicionamientos éticos y morales pueden llegar a generar un diálogo lleno de capas de complejizan las relaciones interpersonales y la estructuración sentimental por el otro.

A lo largo de la historia hemos encontrado en el cine de terror grandes relatos que plantean al monstruo como una metáfora de aquello que se sale de los estándares, la personificación de la maldad sin la capacidad de desarrollar una perspectiva cariñosa, y algo que hemos visto como constante es la forma en que los monstruos se construyen desde el juicio social, desde aquello que la mayoría delimita como “incorrecto”, abriendo una marginación que incluso delimita como es correcto que vivan esas figuras “horrorosas” que no caben en la sociedad. El terror es un mecanismo que ha funcionado como catalizador de los temores que nos rodean, pero no siempre desde la perspectiva del asechado, sino desde la mirada del acechador, temores como el abandono, la repulsión social, el exilio de la tribu, y el desvanecimiento de toda muestra de amor, compasión y cariño.

Luca Guadagnino es un cineasta que trata de llevar sus relatos a espacios poco explorados, en donde por medio de un entramado de conceptos que contrastan se va construyendo un complejo discurso sobre polos opuestos y contradicciones, tal como la vida misma. Su filmografía puede gustar o no, pero claramente promueve un constante debate sobre lo que nos cuenta. “Bones and all” (2022) es su más reciente largometraje de ficción en el que construye una historia de búsqueda, un coming-of-age que entremezcla la madurez con el canibalismo como condicionamiento para sus personajes. Basada en la novela homónima de Camille DeAngelis, Guadagnino cuenta la historia de Maren, una niña con actitudes canibalescas que se va descubriendo en su camino a partir del abandono de su padre. En el proceso irá comprendiendo lo que es ser caníbal, pero también lo que es el amor, la compañía, la confianza, la soledad y la Independencia. Una historia que gira alrededor de la generación de identidades, de comprensión del pasado y de interacción familiar desde un develo de ideas establecidas.

Una cinta que reconfigura el término “caníbal”, quien en este caso es una criatura que sufre con una característica que se sale de los estándares, algo que no puede controlar, pero que tampoco puede negar. El caníbal se vuelve una víctima de su condición que le debate entre matar o morir, dotando a la vida y a la muerte bajo un desarrollo de elementos filosóficos desde una mirada existencialista que lleva a Maren y a Lee a recorrer las carreteras de su realidad en busca de sentido y alimento para sus instintos más básicos.

Algo sobresaliente, que es una característica propia del director, es la utilización de la fotografía y la música para generar una hermosa pesadilla llena de sangre y vísceras que metaforiza poéticamente la violencia física a partir del concepto de caníbal, reconfigurando al “monstruo” y construyendo una transgresora idea del amor como acto de entrega pasional, en un acto de confianza en alguien más.

