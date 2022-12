Jalisco falla en proteger a las mujeres; sigue entre los más violentos

El gobierno de Jalisco continúa como uno de los estados más violentos contra las mujeres, ocupa el segundo lugar de violencia en pareja, cuarto en violencia por razón de género y quinto en violencia familiar, refirió Sandra Quiñones, representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

Además, enlistó que tanto los Municipios, el Estado y el Poder Judicial no protegen a las mujeres y las medidas de protección no son aplicadas como fue el caso de Luz Raquel. Además, no hay coordinación, vigilancia o monitoreo de las medidas de protección que cada mujer necesita.

También este año se evidenció cómo las mujeres que se atreven a denunciar casos de acoso u hostigamiento laboral o sexual al final son criminalizadas, perseguidas y culpadas de otros crímenes, por lo que Sandra Quiñones denunció que los protocolos en estos casos no son aplicados adecuadamente.

“Hemos visto cómo las mujeres una vez que denuncian a los agresores, ellas son perseguidas por haber denunciado al agresor, entonces es otro de los temas pendientes que deja el gobierno del Estado este año y por último no menos importante el tema de la revisión de la alerta de género, de 2018 a la fecha hemos visto que los siguen sin cambiar en el tema de violencia contra la mujer”.

También, Sandra Quiñones cuestionó que el gobierno de Jalisco no cumpla ni con el 10 por ciento de los indicadores de las alertas de género, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Mencionó que mientras el gobernador no acepte que la violencia contra las mujeres va al alza y las instituciones trabajen en coordinación ningún programa podrá paliar la problemática.

