“AMLO triplica a Trump en mentiras”

En cuatro años en los que ha encabezado mil conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador triplicó el número de afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, comparado con las que hizo en el mismo periodo Donald Trump, exmandatario de Estados Unidos.

Un estudio hecho por SPIN-Taller de Comunicación Política halló que en mil mañaneras en cuatro años, el presidente López Obrador ha dicho 101 mil 155 mentiras, mientras que en el mismo lapso, Trump acumuló 30 mil 573 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar, según encontró el periódico The New York Times.

SPIN-Taller de Comunicación Política, dirigido por Luis Estrada, encontró que en cada una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, López Obrador realiza, en promedio, 103 mentiras.

“De acuerdo con The Washing-ton Post, en cuatro años de gobierno, en todos sus eventos, todas sus apariciones públicas y todos sus tweets, el presidente Trump acumuló 30 mil 573 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. Es decir, en el mismo periodo de tiempo de gobierno, el Mandatario mexicano triplicó el número de afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar de Trump”.

El informe de SPIN señala que por error, desconocimiento o dolo el presidente López Obrador ha incurrido varias veces en afirmaciones falsas.

Por ejemplo, al declarar: “El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos… si una marcha llega a 100 mil personas, renuncio… ya se cumplieron 98 de los 100 compromisos que establecí al inicio de mi administración”.

El estudio indica que cuando no tiene información sobre preguntas que se le realizan, el Jefe del Ejecutivo federal asegura que otros funcionarios explicarán posteriormente o entregarán en privado la información a quienes la solicitan, con tal de no responder en ese momento.

“Sí, le voy a pedir a la secretaria ‘X’ que venga la próxima semana y nos dé un reporte detallado… sobre Segalmex, ya se está haciendo una investigación. Le voy a pedir al secretario ‘X’ que venga a hacer una presentación sobre el tema… terminando la conferencia, le dices a Jesús [Ramírez] que te consiga una reunión para entregarte la información”, son algunas de sus expresiones.

CON INFORMACIÓN DEL UNIVERSAL

