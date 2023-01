AMLO dice que ayudar a los pobres es “ir a la segura” porque después devuelven el apoyo: “Es una estrategia política”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que parte de su estrategia política consiste en ayudar a la gente de escasos recursos, porque ellos regresan el apoyo a la transformación.

“No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, ni todo el oro del mundo vale eso. Pero, además, ayudando a los pobres va uno a la segura”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.

“Porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos”, insistió.

El mandatario resaltó el apoyo de las personas de escasos recursos en contraste con a la clase media y “los de arriba”.

“No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad, entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”, dijo.

López Obrador criticó a intelectuales y opositores a su gobierno, pero aseguró que ya no tienen la relevancia de tiempos pasados.

“No hay que molestarse tanto, ellos jugaron un papel en un tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal. Ahora ya no tienen ni la importancia política ni la creatividad de antes, porque también, como decía ese crítico ruso, Bielinsky, cuando un hombre se entrega por completo a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento”, comentó.

El presidente también se lanzó contra la “prensa del antiguo régimen”, pero aseguró que no se trata de personal.

“Pero no es nada personal, ni con Claudio X González papá, se lo dije hace como un mes que lo vi, que estuvimos así, que me habló que por qué se polarizaba, le digo no, no se polariza, se politiza y con toda franqueza, les hice ver que para transformarse necesitaba una base social”, indicó.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

