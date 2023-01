Morena no impondrá reglas a “corcholatas”: Delgado

Morena no impondrá reglas a los aspirantes a la candidatura por la Presidencia de la República, dijo el dirigente de este partido, Mario Delgado.

Sostuvo que hay “piso parejo” porque los interesados: Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum (no mencionó a Ricardo Monreal) tienen un cargo público y en este contexto, tienen su plataforma y recursos propios.

“Por qué no podemos poner reglas?, porque no estamos en precampaña. Si pusiéramos reglas, aceptaríamos estamos en precampaña fuera de los tiempos (legales)”, dijo en conferencia de prensa.

Integrantes de Morena se han inconformado por acciones de quienes apoyan a alguno de los aspirantes a la sucesión en 2024.

Así transcurrió el episodio de la colocación de espectaculares con la etiqueta #EsClaudia, contratados por legisladores del partido guinda.

“Dónde está el piso parejo?, está en que uno de los aspirantes es secretario de Gobernacion; otro es secretario de Relaciones Exteriores y otra es jefa de Gobierno. Tienen plataformas que les dan visibilidad; tienen una encomienda en esa transformación “, señaló.

Subrayó que si bien es una situación inédita, el proceso también se autoregula, ya sea por los simpatizantes o por la autoridad electoral, en caso de alguna violacion.

“La principal regla aquí es conducirnos con mucho compromiso con el movimiento de transformación, con respeto hacia nuestras compañeras y compañeros y con actos que éticamente sean impecables”, añadió.

Adujo que los aspirantes no usarán recursos públicos sino propios, por lo que no incurrirán en lo que la 4T denunció en su momento, del uso del cargo para hacer política electoral. “La línea es muy delgada pero es muy clara, no puede haber uso de recursos públicos de ningún funcionario público”, dijo.

Además, insistió, porque hay unidad y como dice el Presidente López Obrador, la militancia está muy avispada.

Destacó que la competencia interna en Morena será abierta y transparente, tal como se manifestó hace algunos días frente al presidente de la República quien les dijo ‘a ver, vamos a terminar con la tradición del pasado, del famoso dedazo’ porque queremos vivir en democracia plena y además porque en nuestro movimiento la gente decide.

“Mucha gente dice ‘por qué abrieron la sucesión tan anticipadamente?’, pues por qué no, si la gente lo va a decidir , entonces, que la gente vaya ubicando para que a la hora de la encuesta la gente decida”, dijo Delgado.

En la conferencia de prensa se le preguntó si no teme que el tribunal electoral le cancele alguna candidatura cuando el aspirante haya perdido el modo honesto de vivir, derivado de violaciones graves a la norma electoral.

El dirigente morenista señaló que esa era una treta de la derecha, “en complicidad con los magistrados electorales”, pero la reforma electoral eliminará esa posibilidad.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA

