AMG presentó menos robos, homicidios y feminicidios durante el último año

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registró una baja en varios delitos durante 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que se revisaron en la mesa de seguridad metropolitana.

Los robos bajaron más de la mitad en 2022: un 55.1% con respecto a 2018, mientras que los homicidios se redujeron 25.2% este año con respecto al mismo periodo de 2018. En cuanto a los feminicidios, fueron 67.2% menos de los registrados en 2021.

En la comparativa 2022 contra 2018, el robo de vehículos particulares bajó 55.8 por ciento; el robo a negocios bajó 69.9%; el robo a personas se redujo 39.5%, el robo a cuentahabiente disminuyó 72.6%; el robo a casa habitación 67.6%; el robo a bancos bajó 65.5%; el robo a vehículos de carga pesada 48.9% y el robo a motocicletas 14.5%.

En números concretos, del año 2022 al 2018, en el AMG se cometen 10 mil robos de coche menos; hay una disminución de 10 mil 912 robos a negocio; 5 mil 736 robos a persona abajo; 4 mil 109 y 625 menos robos a casa habitación y robos a cuenta habiente, respectivamente.

El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó que a pesar de los cuestionamientos que ha recibido la estrategia de seguridad en la entidad, el trabajo realizado ha generado resultados tangibles validados por el Gobierno de México:

“Hubo quien dijo durante estos cuatro años que el modelo no servía, que la Policía Metropolitana no existía, que todo era un cuento. Bueno, cuatro años después déjenme decirles los resultados que hablan más que cualquier discurso. Me da mucho gusto poder hoy decirles a todos los tapatíos que tenemos en nuestra ciudad un modelo de seguridad que está dando resultados y que nos está permitiendo poco a poco, ir recuperando la paz y la tranquilidad. Los datos que presentamos son los datos del Sistema Nacional de Seguridad, son los datos oficiales del Gobierno de la República, son los datos oficiales, para que no se diga que son los datos que platicamos nosotros”, precisó.

Respecto al Escudo Urbano de la ciudad, dijo que está funcionando perfectamente y es una pieza central para que el modelo de seguridad esté funcionando:

“También se ha querido desacreditar el esfuerzo para reorganizar y poner a funcionar el escudo urbano de la ciudad, nuestro sistema de vigilancia hoy está dando resultados”, afirmó Enrique Alfaro.

Sobre el comparativo de delitos contra la vida, el SESNSP destaca que los homicidios bajaron 25.2% en 2022 con respecto a 2018, y el número de feminicidios bajó de 61 que ocurrieron en 2021, a 20 que se cometieron en 2022, lo que significa una reducción de 67.2%. Las autoridades detallaron que esto es parte de los resultados de la Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género que se presentó el mes de marzo de 2022.

Aldo Mojardín, comisario de la Policía Metropolitana, destacó que se tiene un gran reto en el tiempo que queda en la administración para seguir apostándole a recuperar la paz y la seguridad en el AMG, con las acciones de vigilancia, inteligencia y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y los municipios.

