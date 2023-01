Clausuran “La Cantina La Polar” tras muerte a golpes de cliente

Sandra Cuevas indicó previamente que está en contacto con la familia de la víctima para brindarles el apoyo requerido.

La alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el restaurante La Polar, en donde ayer fue asesinado un hombre.

Personal de la alcaldía acudió a este lugar, ubicado en la colonia San Rafael, para colocar estos letreros de suspensión de actividades.

En un video en sus redes sociales, la alcaldesa Sandra Cuevas adelantó esta clausura.

“Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad porque este lugar, que se abrió hace muchos años y que era visitado por miles de personas, causó una tragedia. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente para que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, dijo en el video.

La alcaldesa indicó que está en contacto con la familia de la víctima para brindarles apoyo.

En este sentido, mandó un mensaje a todos los restauranteros y empresarios de la alcaldía, y les recordó que les ha facilitado trámites y ha tenido un trato institucional, “sin embargo, hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo”.

Recalcó, que cualquier lugar que le cause un daño a la ciudadanía, será cerrado. “Aquí se le trata bien a la gente, esta es la casa de la gente de Cuauhtémoc y de todos los que vivimos en la Ciudad de México”.

