‘Quiero ganar a la buena’ dice Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que su permanencia en Morena “sigue firme”, con el objetivo de luchar dentro del partido para ganar “a la buena” la candidatura a la presidencia rumbo a la elección del 2024.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado advirtió, no obstante, que haber adelantado la sucesión presidencial no ha resultado positivo porque ya hay divisiones internas.

En ese sentido, consideró que el triunfo de Morena pasa por la unidad, porque si uno de los aspirantes a la presidencia abandona Morena se pone en riesgo el triunfo del movimiento en la elección del 2024.

El coordinador de la bancada morenista acotó que participará con reglas claras, con piso parejo y con una oportunidad igual para todos.

—¿En cuanto a su candidatura, sigue con Morena? se le cuestionó a Monreal en entrevista realizada en la Cámara alta.

—Sí, sigue firme, mi lucha va a ser dentro de Morena. Quiero ganar a la buena. Nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta de que el adelantar vísperas no ha resultado positivo porque ya hay divisiones internas que no nos gusta que la posibilidad del triunfo de Morena en el 2024 atraviesa o pasa por la unidad de Morena.

“Con uno que se vaya o una que ya no participe, se pone en riesgo la unidad de Morena, entonces yo no he abandonado la idea de luchar al interior de Morena con reglas claras, con piso parejo, con una oportunidad igual para todos y por eso estoy muy tranquilo, porque creo que no sólo tengo propuesta, tengo experiencia política acumulada, sino que tengo ecuanimidad y tengo ponderación de conducir al país hacia estadios de desarrollo económico, político, social y cultural mejores que los que ahora tenemos”, agregó Monreal.

CON INFORMACIÓN DEL FINANCIERO

