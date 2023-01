Cuauhtémoc Blanco aspira a ser presidente de México

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos, reveló que su intención cuando termine su mandato es continuar en la política y le apuesta a ‘la grande’, pues su deseo es llegar a la Presidencia de la República; sin embargo, el exjugador del América tiene un plan ‘B’ que es regresar al futbol y dirigir a la Selección Nacional, que de momento no tiene entrenador tras la salida de Gerardo Martino.

“Si se da (mantenerse en la política), qué bueno. Si no, me regreso (al futbol), como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso”, señaló en declaraciones que publicó El Universal y que fueron reproducidas en distintos medios.

El apodado ‘Cuau’ aseguró que no se va a aferrar a continuar con una carrera política en caso de que no sea uno de los candidatos para aspirar a representar a algún partido en las elecciones para presidente en 2024, por ello considera factible volver al balompié en una faceta de entrenador, más allá de que no tiene experiencia en el cargo, pues tras su retiro como jugador, de inmediato se involucró con la función pública en Cuernavaca, Morelos.

“No me voy a casar (con la posibilidad de ser presidente), no soy como muchos políticos. Si me dicen que sí, pues adelante, pero si me dicen que no, pues me regreso al futbol”, añadió el mandatario, quien dejó en manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su futuro en la política, ya que comentó que le pedirá permiso para contender por otro cargo público en 2024.

