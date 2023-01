El terreno en Huentitán sí es privado; la UdeG avaló su cesión

Que la disputa por un terreno en la zona de Huentitán es un asunto entre particulares, reiteraron el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Ambos explicaron que el predio en cuestión es privado desde hace más de 20 años, según se comprueba el pago del predial a favor de la empresa propietaria del mismo. Debido a esto, insisten en que será el Poder Judicial quien de manera independiente atenderá el tema

Respecto a la postura de la Universidad de Guadalajara en este tema, informaron que esta avaló la venta del predio en 2008. Además, en 2016 el rector Ricardo Villanueva, entonces regidor con licencia del PRI, declaró estar a favor de que se construyeran departamentos ahí, al igual que el entonces rector universitario Tonatiuh Bravo, quien aprobó el Plan Maestro de Huentitán.

“Alfonso Petersen vendió ese terreno en el 2008 y esa venta contó con el aval de la Universidad de Guadalajara, y a las pruebas me remito, o sea, si alguien tiene una duda, los invito a que vean los documentos que avalan eso, porque había un consejo de universidades que estuvo acompañando ese proceso de venta en el 2018, ahí estuvo el voto de la UdeG, y segundo, los reto que vean la nota del 29 de junio de 2016 en la que ahí estuvo sentadito Tonatiuh”, señaló Alfaro Ramírez.

También puntualizó que sería importante revisar el papel que jugó Juan Jaime Petersen Farah, como el principal promotor de MECANO en ese proyecto y además gestor de la empresa.

El gobernador celebró que los jóvenes acusados por el particular puedan seguir su proceso en libertad. Lamentó que el tema se haya politizado al grado de que un grupo de la Universidad decidiera involucrar a la institución, usar como carne de cañón a sus estudiantes y utilizar dinero público e infraestructura multimedia para engañar y difundir mentiras.

En cuanto al aspecto municipal, Pablo Lemus detalló las acciones que ha hecho la empresa como contraprestaciones por la venta del terreno, y dijo que próximamente presentará una actualización de las obras.

“No es un predio público, el delito de despojo se configura a través de la posesión, de acuerdo, el municipio no tiene posesión de ese terreno desde hace más de 20 años, no desde hace 15 de Alfonso Petersen, desde antes, nosotros no somos parte del juicio. El particular paga predial desde hace 15 años a su favor, es decir, el municipio ya no tiene nada que ver”, concluyó Lemus Navarro.

Añadió que hay una obra que en ese mismo sentido está pendiente de ser concluida por parte de la Universidad de Guadalajara en el predio El Disparate, cuyo terreno fue entregado al exrector Tonatiuh Bravo Padilla para el proyecto de un Jardín Botánico.

Relacionado