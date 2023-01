Hay dos detenidos más vinculados con célula delictiva que atentó contra Gómez Leyva

Autoridades de la Ciudad de México informaron este jueves que se detuvieron a dos personas relacionadas con la célula delictiva que intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, informó además que dos vehículos fueron asegurados, uno de los cuales (una camioneta Acura color negro) participó en la huida de los agresores tras disparar contra el automóvil de Gómez Leyva la noche del jueves 15 de diciembre.

El funcionario señaló que, en un cateo realizado en Chalco, Estado de México, fue detenido Isaias “N” Y Jesús “N”, quienes no tienen relación con el ataque, pero sí con la célula delictiva que lo emprendió. Los sujetos portaban las llaves de los vehículos asegurados.

El otro vehículo asegurado es un tipo taxi de color rosa con blanco. En el lugar también se hallaron tres teléfonos celulares, seis cartuchos y dosis de droga, presuntamente cocaína y marihuana.

Por su parte, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), detalló que el segundo cateo se realizó en un inmueble situado en Los Reyes La Paz, en donde se detuvo a Edgar “N” y Jenifer “N”, además de asegurarse equipos electrónicos, documentos y dosis de droga.

Harfuch aseguró que faltan personas por detener y se informará cada avance en la investigación de manera permanente.

Ayer, autoridades capitalinas informaron que durante un operativo fue detenido Pool Pedro “N”, líder de una célula criminal ligada a homicidios, extorsiones y narcomenudeo en la capital y el Estado de México, junto con otras 10 personas, por su presunta participación en el atentado contra Gómez Leyva.

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció el pasado 16 de diciembre que al menos dos sujetos armados atentaron contra su vida afuera de su casa cuando viajaba en su vehículo.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió el comunicador.

Gómez Leyva también compartió en redes sociales una imagen de los impactos de bala que recibió su camioneta y dijo que fue gracias al blindaje del vehículo que se salvó. Aseguró que no había recibido amenazas de ningún tipo.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

