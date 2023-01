Inicia la segunda fase de Diálogos por la Movilidad Sustentable de López Mateos

El gobernador de Jalisco y los alcaldes de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, presentaron los avances en el ejercicio de Diálogo por la Movilidad Sustentable de López Mateos y detallaron en qué consistirá la Fase 2. Actualmente no existe un proyecto oficial de alternativa vial, ya que este se construirá con las voces de las y los ciudadanos, académicos, vecinos, empresarios y gobierno, y será en el mes de abril cuando se den a conocer las propuestas finales:

“Este es un ejercicio de diálogo, no es una consulta, no habrá nada a votación, no se va a poner sobre la mesa una alternativa u otra para votarse. Estamos escuchando opiniones, estamos conociendo las aportaciones, las ideas, las propuestas de todos aquellos interesados en participar en este ejercicio particularmente de la gente directamente afectada por el problema de movilidad que vive en esta avenida”, aclaró el mandatario estatal.

Alfaro Ramírez recordó que se pretende lograr un proceso amplio e inédito de participación ciudadana con metodologías de ideación colectiva e inclusiva, que permita identificar el origen de las problemáticas en la movilidad que padecen las personas que transitan por la avenida López Mateos y en conjunto encontrar soluciones innovadoras.

Reciben propuestas

Durante la Fase 1 de documentación se recibieron aportaciones de la problemática con iniciativas, opiniones y propuestas de solución, a través de 189 registros con información. De dicha documentación destacan estudios, artículos, iniciativas y buenas prácticas, las cuales serán analizadas para ver su viabilidad técnica, social y presupuestal.

La directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), Patricia Martínez Barba, informó que se contabilizaron 73 participaciones relacionadas a temáticas de infraestructura vial; 66 a la gestión y operación de la vía; 51 al transporte público y modos alternativos; 26 participaciones sobre la planeación urbana y 9 de otros temas.

Comienza la fase 2 del ejercicio

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, explicó que ya inició la segunda etapa del proceso, de Investigación-Acción-Participación (IAP), durante la cual se realizarán encuestas en territorio, mesas de diálogo y un cuestionario en línea para obtener información de personas usuarias de esta vía.

“Vamos a dialogar con los vecinos, comerciantes y personas que viven en la avenida, además de hacer una serie de mesas de diálogo con los sectores involucrados y una vez que tengamos la información sistematizada a partir de ese día se analizarán los resultados frente a las respuestas del diálogo y presupuestal para encontrar una solución”, indicó la secretaria.

Las encuestas en territorio se efectuarán en las 208 colonias involucradas de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, en casas, escuelas, comercios y en la vía pública, mediante una muestra representativa, con una metodología mixta y un cuestionario en línea. En los semáforos habrá interacciones exprés en las que se realizarán seis preguntas rápidas a las personas que transitan por la zona.

Para las mesas de diálogo se convocará a representantes de escuelas públicas y privadas, transportistas, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, técnicos especialistas, colegios de profesionistas, vecinos aledaños y empresas comerciales, con quienes se trabajará mediante un ejercicio de escucha activa y preguntas detonadoras.

¿Qué sigue?

El 5 febrero concluye el plazo para responder el cuestionario en línea, aplicar encuestas y realizar mesas de diálogo.

A partir del 15 de febrero se presentarán los resultados de las encuestas y cuestionarios, el listado ampliado de acciones de bajo costo y alto impacto, así como un informe técnico de las propuestas recibidas, para pasar a la fase de análisis técnico.

Se puede participar a través de: http://dialogoslopezmateos.jalisco.gob.mx

