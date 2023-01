La astronauta Katya Echazarreta inspira a estudiantes jaliscienses 

La ingeniera electrónica, divulgadora científica y primera mujer mexicana en viajar al espacio exterior, Katya Echazarreta González, convivió con estudiantes de la Secundaria Mixta 56 Juana de Asbaje y ofreció la conferencia “Mujeres, Ciencia y Tecnología. Una combinación poderosa para explorar lo desconocido” en la feria escolar.

La jalisciense se dijo contenta de visitar esta escuela para acercarse a las y los estudiantes y compartirles que a través de la educación pueden cambiar sus circunstancias y las de sus familias. Para lograr que más mujeres incursionen en la ciencia, Echazarreta señaló que es fundamental expandir sus perspectivas de desarrollo desde edades tempranas y desde todos los ámbitos:

“Yo creo que lo más importante que sucede con muchísimas niñas y la razón por la que yo estoy aquí es que tienen que vernos. Estas mujeres tienen que ver que nosotras estamos haciendo algo diferente, que nosotras nos atrevimos a no nada más quedarnos en casa, a no nada más quedarnos a limpiar y a cocinar, que si una mujer decide hacer eso, perfecto, pero aquí está lo importante: queremos que todas las mujeres tengan la opción y sepan que pueden decidir”.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, agradeció a la astronauta jalisciense por regresar a su tierra para inspirar a otras niñas, niños, adolescentes y jóvenes a esforzarse para hacer realidad todos sus sueños. Destacó que, gracias a la implementación del proyecto educativo Recrea, la Secretaría de Educación de Jalisco ha logrado identificar a más de mil estudiantes sobresalientes en disciplinas académicas, artísticas, culturales y deportivas, pero la apuesta es llegar a todas y todos los estudiantes con altas capacidades para impulsarlos a crecer, acompañarlos y adaptarse a lo que ellos aspiran lograr:

“Otras Katyas que tuvieron ese sueño desde la primaria, desde la secundaria, de verse en el espacio; otros lo tendrán de ser productores de cine o directores de cine y ahí tienen a Guillermo del Toro; o conducir Fórmula 1 y también hay otro jalisciense en el que perfectamente se pueden ver reflejados, y así muchos más”.

Katya ofreció la conferencia “Las niñas y la ciencia espacial”, donde compartió con las y los asistentes su experiencia al viajar al espacio y la importancia de que las jóvenes y mujeres aporten a la ciencia para hacer del mundo un lugar mejor.

“Algo de lo más importante que yo siempre he entendido desde niña y como mujer, es que la educación me iba a cambiar la vida. Si yo estaba viviendo una vida que no me gustaba, si yo no tenía cómo comer, si yo no tenía cómo pagar la renta, si yo no tenía cómo pagar la escuela, yo entendía que mi vida no iba a cambiar a menos que yo cambiara”, dijo Katya Echazarreta

