Revela sobrina de Anel Noreña que ocultó la muerte de su hermana

La sobrina de Anel Noreña reveló que la famosa ocultó la muerte de su hermana a sus familiares; “es la persona más malvada que yo he conocido”, lamentó. Anel Noreña está sumida en la polémica, pues su sobrina salió a afirmar que la famosa ocultó la muerte de su hermana menor, Gabriela Noreña, a sus familiares.

Así lo dijo Chayo Noreña en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, periodista al que le dijo que hace poco su familia se enteró hace poco de la muerte de Gabriela Noreña por terceros, por lo que intentaron comunicarse con Anel, sin conseguirlo.

“Yo me enteré apenas ayer, por un texto que le mandaron a mi prima, que mi prima recibió por medio de su hermano. Inmediatamente, mi papá trató de localizar a Anel o a Pepito para saber lo que había pasado y no nos quieren. No sé por qué no nos han dicho nada”, dijo.

La sobrina de Anel contó que la ex de José José habría dejado sola a su hermana, a pesar de todos los problemas médicos que padecía, luego de su intento fallido de ingresarla en la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Al momento que se enteró que ya le estábamos mandando a Gabriela, porque ya llevaba un mes tarde de recogerla, entonces ella se enfureció. Le dijo a mi papá miles y miles de cosas horribles. Se enojó, la verdad, porque según no estaba lista para recibir a Gabriela”, agregó Chayo.

Por ello Chayo Noreña afirmó que Anel es “la persona más malvada que yo he conocido en mi vida, en serio. Bastante, a todos dañó, no nada más a mi papá, mis hermanos estaban muy chiquitos, entonces no se acuerdan de mucho. Hasta la fecha, me da pena decir quién es”.

Finalmente, sentenció que José Joel es igual de interesado que Anel y que “no entiendo porque tienen tanta, no envidia, pero tanta ambición de tener dinero y es todo lo que les importa. La pobre de Marysol ahora está pagando por sus tonterías que están haciendo, diciendo. Él también ha hecho cosas en las que yo no estoy de acuerdo”.

CON INFORMACIÓN DE LA RAZON

