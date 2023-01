“Mi agresor ha quedado libre”: Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido

Luego de seis días de audiencia, el juez Téodulo Pacheco Pacheco decidió modificar la medida cautelar para Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido en 2019 en contra de la saxofonista María Elena Ríos, por lo que ahora enfrentará su proceso en prisión domiciliaria. El imputado había sido aprehendido en abril de 2020.

Horas antes de que se diera la resolución, la artista oaxaqueña advirtió a través de redes sociales que existía corrupción en el caso, con una audiencia simulada donde todo estaba ya pactado, además de que el juez había aprobado todos los medios de prueba falsificados que proporcionó su agresor, un empresario y ex político vinculado al PRI.

La saxofonista denunció que los periodos de prisión preventiva y justificada aún no terminaban, y que una de las razones que el juez consideró para dictar la prisión domiciliaria al acusado fue que el delito no se trató de un feminicidio, ya que Ríos no falleció tras la agresión.

INMUJERES, el Mecanismo de Protección Federal, activistas, miembros de ONG, personajes de la política, empresarios, artistas y el propio gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se pronunciaron en contra de la decisión tomada por el Poder Judicial; en el caso de este último, Ríos acusó que se trataba solamente de un mensaje para aparentar interés en redes sociales, porque el mandatario estatal la ignoró en varias ocasiones que solicitó hablar con él.

