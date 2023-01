“El próximo ataque terrorista en EU podría venir desde México”, asegura Mike Pompeo

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado estadounidense durante parte del gobierno de Donald Trump (2017-2021), aseguró que el próximo ataque terrorista en país, como el vivido el 11 de septiembre de 2021 en la Torres Gemelas, podría gestarse en México, provocado por la ingobernabilidad que generan los cárteles mexicanos.

Pompeo, que suena como posible aspirante a la nominación presidencial republicana, hizo esas declaraciones en una autobiografía que publicó este martes titulada “Never Give An Inch” (Nunca cedas ni una pulgada) y a la que accedieron por adelantado medios estadounidenses.

De acuerdo con The Washington Post en su editorial “El próximo 11 de septiembre podría venir de México, dice Pompeo”, el exfuncionario advierte de la ingobernabilidad en algunas zonas del país, donde los cárteles tienen el control absoluto, particularmente en la frontera, puede provocar que se gesten amenazas terroristas.

El también exdirector de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) advirtió que la ingobernabilidad en esas regiones puede dar cabida a que el país se convierta en un “refugio para el terrorismo”, de acuerdo con lo citado por The Washington Post.

“Todo estadounidense debe saber que hoy, Estados Unidos enfrenta importantes espacios no gobernados cerca de lugares como El Paso, Phoenix y San Diego (…) partes significativas de México ya no están vigiladas por el gobierno central”, cita el diario The Washington Post, que tuvo acceso al libro.

“Existen milicias enteras, bien armadas, los ejércitos privados de los sindicatos criminales mexicanos, que imponen dominio pandillero sin interferencias del gobierno”, señala Pompeo.

“Mi evaluación es que México como un refugio seguro y punto de partida para operaciones terroristas dentro de Estados Unidos es una posibilidad seria dentro de los próximos diez años”, señala Pompeo en su libro de memorias.

Pompeo asegura en su libro que el expresidente Trump previó la amenaza que los cárteles mexicanos representaban para la seguridad nacional de Estados Unidos y analizó la posibilidad de “volar drones a México para eliminar a los carteles con misiles”.

“Los izquierdistas en CNN y MSNBC parlotearon sobre cómo esto violaría la soberanía mexicana, que parecía importarles más que la nuestra”, crítica Pompeo en su libro y aborda otro problema provocado por la “anarquía fronteriza” que se vive con México: la crisis migrante.

De acuerdo con el secretario de Estado, Trump analizó atacar a México mientras exploraba las formas de atajar el flujo migratorio, aunque no ahonda cómo una guerra resolvería la crisis.

CON INFORMACIÒN DE LATINUS

