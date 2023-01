Gerardo Martino señala el mal del futbol mexicano tras su fracaso con el Tri

Gerardo Martino, extécnico de la Selección Mexicana que fracasó al quedar eliminado en fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, aseguró que en el futbol mexicano se “nota el negocio demasiado” y los jugadores juveniles no se venden a Europa por priorizar las ganancias económicas.

En entrevista con Radio 780 Paraguay, Martino destacó el poder económico de los equipos de la Liga MX, pero indicó que priorizan el negocio y dejan de lado el crecimiento futbolístico al intercambiar jugadores jóvenes en lugar de venderlos al futbol europeo.

“Se nota el negocio demasiado. No estoy en contra del negocio porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él, pero en realidad me gusta algo más equitativo. Entiendo que se necesita para que esto siga creciendo, pero no dejar de lado lo futbolístico y que el fut también tenga un plan y no sea solo para lucrar sino no dejar morir el futbol porque también muere el negocio“, declaró el ‘Tata’ Martino acerca del futbol mexicano.

JÓVENES

“En Europa probablemente funciona todo, en Estados Unidos también. Hablaba mucho con (Yon) De Luisa, (Gerardo) Torrado, (Guillermo) Cantú, (Jaime) Ordiales en este último tiempo acerca de un objetivo y México tenga claro a dónde va. Que se trabaje más con los juveniles y se puedan ir transferidos al exterior y jugar en la élite.

“En México pasa algo particular: se dan ventas internas de club a club de futbolistas que valen 8 o 10 millones de dólares y no me imagino en Argentina, es algo que no podría existir pero si se diera, no imagino que valga 10 millones interno y no tenga mercado internacional.

“Es equilibrar, escuchar a la gente de futbol y al que sabe del negocio. En Sudamérica lo tenemos más incorporado, en México se da esta particularidad, es un país muy fuerte, hay instituciones muy sólidas y que pagan buen dinero, y entonces se da esto que hay ventas que son importantes pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice: ‘deberían ir fuera’ y no tienen mercado europeo. Eso daña porque queda en casa y el futbolista no termina de crecer”, explicó.

BALANCE: “LÓGICO”

Acerca de la actuación de México en el Mundial de Qatar 2022, Martino reconoció que fue un fracaso quedar eliminado en Fase de Grupos, pero afirmó que el Tri consiguió los resultados que todos los aficionados esperaban.

“Competimos bien los tres partidos. No alcanzamos nuestro nivel de los dos primeros años pero sí mejoramos el último año. Entiendo que debimos clasificar segundos y los resultados fueron los lógicos. Empate con el que pelear el segundo, derrota con el campeón del mundo y ganarle a Arabia.

“Después Argentina perdió con Arabia y eso es lo que tiene el futbol pero llegando al tercer partido apretado con goles y amarillas. Nos estábamos quedando fuera por amarillas y se hizo difícil pero entiendo que no es el resultado esperado, un fracaso porque México venía de siete mundiales clasificando a octavos y nosotros no hemos logrado seguir con esa tónica, pero también con la satisfacción de haber competido bien”, reconoció.

