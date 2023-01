“¡Ya chole!” dice AMLO al criticar la nueva marcha en defensa del INE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta en contra de la marcha convocada por organismos de la sociedad civil para demandar que no se trastoque al Instituto Nacional Electoral, convocada para el próximo 26 de febrero: “¡Ya chole! Mejor que digan que es para defender a Genaro García Luna”, declaró el mandatario.

“Decían que iban a hacer una marcha, no, exageran. Sólo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito. Qué le van a defender al INE si ganaron, al INE no se toca. A lo mejor Claudio [X González] y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora esta excusa de que el INE no se toca, ¡ya chole!”, manifestó molesto López Obrador.

Agregó que esa manifestación no tiene ninguna razón de ser, porque sus opositores “ganaron” y no hubo reformas trascendentales en materia electoral.

“Pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero; en vez de 500 diputados estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales. Ellos ganaron porque el INE no se toca y van a haber 500. Ellos ganaron también porque nosotros estábamos planteando que sólo existiera un instituto nacional que organizara todas las elecciones; ganaron porque el INE no se toca y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo, y eso los lleva a presentar una controversia constitucional, nada”, abundó el mandatario.

El mandatario acusó que los organizadores de este movimiento son los mismos que apoyaron un fraude en su contra en 2006, cuando perdió en las elecciones federales frente a Felipe Calderón. Incluso dijo que quienes fueron “engañados” por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón ahora se ensañan contra su administración.

“Los que votaron por Calderón y los que votaron por Fox. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué no asumen que se equivocaron, que los engañaron? ¿Por qué en vez de reclamarles a ellos se lanzan contra mí? Ahora sí que como diría el mismo clásico: ¿y yo por qué?”, cuestionó López Obrador.

