La presunta víctima de Dani Alves relata la ‘pesadilla’ que vive y niega el perdón al futbolista

La abogada Ester García López, que defiende a la mujer que denunció a Daniel Alves por agresión sexual, relató la pesadilla psicológica que atraviesa la presunta víctima, quien le dijo que rechazaría una eventual propuesta de acuerdo que permita evitar una condena del futbolista al asegurar: “No quiero dinero, quiero justicia”.

En una entrevista publicada este jueves por el portal brasileño UOL, la abogada subrayó que la presunta víctima rechazó de forma “firme” y reiterada la posibilidad de recibir una indemnización por parte de Dani Alves, a la que tendría derecho, ya que dispone de una buena posición financiera, y solo quiere que se haga justicia.

La abogada también reveló las dificultades que ha enfrentado su defendida desde la noche en que se produjo la supuesta agresión sexual.

“Me impresionó, porque doy asesoría legal gratuita y desde la primera visita le dije todo lo que tenía derecho, los trámites y la indemnización”, contó López.

“NO QUIERO DINERO”

“Recuerdo la mirada en su rostro. Me miró y dijo: ‘Ester, tengo la suerte de tener buenas condiciones de vida y no quiero compensación, quiero prisión‘. ‘Lo sé, pero tú tienes la derecho a la indemnización, porque hubo daños físicos, y habrá consecuencias, daños morales’. Y la presunta víctima de Dani Alves insistió, dijo: ‘Yo no quiero dinero‘. Su sentencia fue: ‘Si hay dinero de compensación de por medio, yo no te voy a contratar‘. Ella, desde el primer minuto, me dijo que no. Eso nadie lo sabe”.

“Cuando la jueza preguntó si iba a pedir una indemnización, ella dijo que no. La jueza insistió, diciendo que ella tiene derecho a pedir esa indemnización. Y mi cliente (la presunta víctima de Alves) dijo con mucha firmeza que no quería dinero, que quería justicia. Ella dijo exactamente así: “Lamentablemente, muchos medios de comunicación están diciendo que es una estrategia. Son estereotipos, como siempre: que si ella no pedía daños, tendría más credibilidad. No, al contrario: insistí en que ella tenía el derecho”.

“Pero hay que respetar su decisión. Hubiera preferido que ella lo aceptara, porque es su derecho. Pero si no lo quiere porque es una mujer que por suerte no lo necesita, lo respetaré. No le voy a pedir que haga lo contrario, se va a sentir peor. Es su decisión”, agregó.

PESADILLA

La abogada Ester López también habló de cómo vive su clienta, una mujer de 23 años, desde la noche del 30 de diciembre de 2022, cuando ella y Alves estaban en la discoteca Sutton de Barcelona.

CON INFRMACIÓN DE LATINUS

Relacionado