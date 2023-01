Kate del Castillo asegura que sufrió consecuencias tras reunión con ‘El Chapo’ Guzmán

Desde aquella reunión, Kate del Castillo ha experimentado diversas emociones, y está consciente de que las consecuencias serán algo con lo que cargue toda su vida.

Desde que Kate del Castillo dio vida a Teresa Mendoza en la serie La Reina Del Sur, en 2011, ha sido señalada de ‘simpatizar’ con el narco, pero no fue hasta 2015 que, tras su reunión clandestina con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, empezaron a señalarla incluso de ser cómplice del capo.

El escándalo mediático que provocó una imagen difundida en medios nacionales e internacionales, así como en redes sociales, de la también productora a lado de uno de los capos mexicanos más importantes, le trajo muchas consecuencias a nivel personal y sobre todo profesional.

¿Qué consecuencias sufrió Kate del Castillo tras reunión con ‘El Chapo’?

En más de una entrevista, Kate ha contado que, desde que se supo sobre el encuentro entre ella y Guzmán Loera, el gobierno mexicano no dejó de amenazarla y acosarla a tal grado de que no pudo regresar a México en mucho tiempo.

De hecho, por esta situación interpuso una demanda al gobierno, pues además de la intimidación y acoso que sufrió, la señalaban por delitos como lavado de dinero y obstrucción a la justicia, tal cual reveló en una ocasión mientras hacía promoción de su serie Ingobernable. “No puedo -ir a México-. Todavía no cierran una investigación cuando ya me han abierto otra”.

Posteriormente, la hija de Eric del Castillo aseguró que ya no se sentía segura en su país gracias al gobierno.

“He pasado por todas las etapas: decepción, tristeza, coraje, rabia… Ya me acostumbré. Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana y amo mi país, ya no me siento cómoda en México (…) porque no me siento segura”.

Sin embargo, no hablaba del narcotráfico en ese momento. “No, del gobierno. Y me lo ha hecho saber de muchas maneras”, le dijo a El País en 2017.

En una entrevista de 2020 con Gloria, Lili y Emily Estefan, aseguró que aquella experiencia todavía le provocaba emociones negativas: “Todavía tengo ansiedad por esto y tengo una pistola. Duermo con la pistola junto a mí”, y aseguró que si algo le pasaba “no será el cartel, será el gobierno mexicano”.

También habló del tema con The Asociated Press en agosto pasado. Del Castillo mencionó que asume las consecuencias que le trajo el haberse reunido con Guzmán Loera y el actor Sean Penn, y que aquello será algo con lo que tendrá que vivir toda su vida.

“Eso nunca va quedar atrás; eso está latente constantemente y será algo que me va a perseguir desgraciadamente para toda mi vida, y lo asumo y está bien. Pero gracias a Dios, por lo menos ya puedo regresar a mi país felizmente”, expresó la también empresaria, que cuenta con su propia marca de licor.

