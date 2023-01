‘Calderón debe ser procesado’, acusa Noroña

El diputado Gerardo Fernández Noroña acusa a Felipe Calderón de no tomar una postura en el juicio contra García Luna, y señala que debe ser procesado por ‘lacayo con EU’.

“El gobierno de Felipe Calderón favorecía a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, porque ese era su nivel de dependencia y de lacayo con Estados Unidos”, acusó el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que el exmandatario mexicano debería ser procesado tras el juicio contra Genaro García Luna.

En entrevista con El Financiero, el legislador del PT recordó las veces en las que arremetió contra García Luna, diciéndole que era un asesino en el pleno de San Lázaro y en Comisiones de la Cámara de Diputados, durante sus comparecencias de 2010, 2011 y 2012, y que el gobierno de Calderón no hizo nada tras comprobar irregularidades en el patrimonio del exsecretario de Seguridad.

Tras la detención de García Luna, en 2019, Felipe Calderón dijo en reiteradas ocasiones que desconocía de los vínculos del titular de Seguridad con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, Fernández Noroña critica cómo si él ya sabía, el presidente no, y tampoco el gobierno de Estados Unidos.

“¿Cómo no va a saber? Si no sabía era un inutil”, acusó Noroña, quién además señaló que aunque la mayoría de funcionarios allegados a García Luna ya están presos, falta procesar a Felipe Calderón; sin embargo, no depende del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de las fiscalías, quienes deben denunciar y son independientes.

CON INFORMACIÓN DEL FINANCIERO

