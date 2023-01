Revelan audios en los que Ana Guevara amenaza a atletas

Revelan audios en los que Ana Guevara amenaza y anuncia a atletas de deportes acuáticos el retiro de sus apoyos: “Se cancela todo”

La revista Proceso reveló una serie de audios de una reunión que sostuvieron el pasado 18 de enero Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), y Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), con atletas de disciplinas acuáticas, en la que éstos fueron informados que todos los apoyos económicos que recibían serán cancelados.

La petición de Guevara hacia los deportistas fue que aboguen por Todorov, desconocido por la Federación Internacional de Natación (FINA) por malos manejos, y que pugnen por la desaparición del Comité de Estabilización, organismo creado por la FINA para que se encargara de los deportes acuáticos en México.

En tanto esto no ocurra, es decir, que los atletas además de entrenar, intenten que el Comité Olímpico Mexicano y World Aquatics (antes Federación Internacional de Natación, FINA) reconozcan de nueva cuenta a Todorov como autoridad de la Federación Mexicana de Natación, les cancelarán el apoyo.

Guevara les dijo a los deportistas que es “ilegal” el Comité de Estabilización y por ello la Conade no puede seguirlos apoyando. Las palabras de la funcionaria fueron respaldadas por Ricardo Báez, director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, presente en la citada reunión, según informa Proceso.

“Si seguimos adelante, la Conade se va a volver rehén del Comité Estabilizador. Llegó el momento de hacer un alto y ustedes quedan en medio (…) Vamos a tener que congelar becas, salarios y se cancela todo evento mientras esto no se solucione (…) No tenemos opción porque, de seguir adelante, a quienes nos van a perseguir es a nosotros porque estaríamos violentando la norma interna de la Conade, y esto derivaría en observaciones y sanciones.

“Sé que hay trabajo, sueños, pero hay externos a esta célula de trabajo que han querido boicotear un camino de muchos años de ustedes (…) La FINA ha sido irrespetuosa, ha sido violenta porque se ha venido a meter donde no le toca y a decidir donde no le toca decidir (…) Creo que ha llegado el momento de que ustedes también levanten la voz”, se escucha decir a Guevara en la junta con atletas y entrenadores, la cual duró casi tres horas.

“TENÍAMOS TRES AÑOS SIN VERTE”

En la reunión tomaron la palabra distintos deportistas, entre ellos la capitana de la Selección Mexicana de Natación Artística, Nuria Diosdado, quien se dijo “sacada de onda” por el anuncio del retiro de apoyos, y enfrentó a Todorov al comentarle que cómo les pedían hacer equipo si tenían tres años sin verlo, siendo que se trata del presidente de la FMN.

“Teníamos tres años sin verte, Kiril. Se nos está dejando a nosotros los atletas como ‘vayan, aboguen’, cuando tú tampoco has estado con nosotros… Hace tres años que no te veía, hace tres años que no sé de ti… Si tú dices ‘hagamos equipo’, pues tú hubieras empezado, tú eres el líder de esta Federación”.

Por su parte, Kiril Todorov, quien pese al desconocimiento de la FINA se ostenta todavía como el presidente de la Federación Mexicana de Natación y además es reconocido por la Conade (por Ana Guevara), le aseguró a los deportistas que no los ha dejado solos.

“Cuando ustedes piensan que no se les ha atendido, quiero que sepan que todo mi tiempo ha estado en atenderlos a ustedes y en defender a la FMN, no se confundan creyendo que me he estado defendiendo solamente de manera personal.

“Al haber sido presidente de la FMN, poco o mucho, ya con el tiempo se verá, he hecho algo positivo por ustedes y las he y los he defendido en momentos complicados en más de una ocasión y ha sido un constante trabajo de conciliación, de búsqueda del bien común”, menciona Todorov.

Además, el dirigente respaldó a Guevara en el sentido de que ellos, en su carácter de autoridades, podrían tener repercusiones en caso de seguir apoyando a los atletas.

“En este caso yo no estoy dispuesto a comerme una condena de qué les gusta, de 20 años, en caso de que asistieran a eventos, no, gracias”.

LOS ‘ARGUMENTOS’ DE GUEVARA

Ante los cuestionamientos de los atletas por quedarse “solos”, sin apoyos económicos, sin becas y tal vez hasta sin instalaciones para entrenar, Ana Guevara dijo que no podía hacer nada y que son ellos, los deportistas, los que ahora deben buscar una solución.

“El gobierno mexicano es quien paga todo esto, paga a sus entrenadores, las instalaciones, sus becas, sus viajes, para llegar a una fiesta que no la organiza ningún país del mundo, la organiza el Comité Olímpico Internacional, y es una constante, no es un caso particular nuestro.

“Cuando llegamos a Juegos Olímpicos imagínense que dijera yo, ‘yo te eduqué, te viajé, te hice, te pulí’ y ahora lo único que puedo hacer es entregarte a que decidan qué van a hacer contigo en esa fiesta que se llama Juegos Olímpicos.

“¿Qué es lo que va a pasar? Lamentablemente esto, el tener que cerrar la ventanilla y que ellos determinen cuál va a ser el futuro… Nosotros no podemos seguir adelante porque yo no voy a poner mi cabeza de por medio… por algo que no tengo ni que ver.

“Obviamente sí me pongo del lado de ustedes, sí me duele, lo lamentable y muy doloso (sic) es que no tengo opción y que el interés del Comité Olímpico esté en otra cosa y no en ustedes, porque llegó el chantaje de ‘me van a venir con las medallas’; no estoy para jugar al héroe, tampoco estoy para estar jugando a las luchitas de a ver quién puede más, no”.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

