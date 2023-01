“Hay persecución desde la auditoría Superior de la Federación contra Delfina Gómez”, afirma Ignacio Mier 

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es utilizada como instrumento de persecución política contra representantes de la Cuarta Transformación.

Entrevistado en el marco de la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena que se celebra en un hotel de Toluca, Estado de México, Mier Velazco subrayó que en las auditorías hay omisión por parte del titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo.

“Hay una colusión con la oposición, con intereses de toda la vida, es la guerra sucia de siempre”, respondió al ser cuestionado sobre las irregularidades por 830 millones de pesos que la ASF detectó en la Secretaría de Educación Pública durante la gestión de Gómez Álvarez.

“En un área específica, un funcionario vinculado a un grupo político que recurrentemente hace esto. No soy bodega para guardar nada, porque de manera personal se lo he dicho, lo sabe el auditor superior y él está permitiendo eso por omisión”, aseguró.

De acuerdo a un informe de la ASF, se detectaron irregularidades principalmente en los pagos de sueldos, prestaciones, categorías no consideradas, trabajadores designados como deceso en nómina, así como bienes adquiridos no localizados o que no operan.

Mier Velazco dijo que el monto de esas observaciones corresponde a organismos públicos desconcertados de la administración pública y descentralizados, con los planteles educativos de educación media superior y superior.

“Quienes deben solventar esas observaciones son esos organismos, como son las universidades tecnológicas, los tecnológicos. No es de la administración central de la SEP, no le correspondía a su titular”, enfatizó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados explicó que “conforme a lo que aprueban los legisladores, la SEP es para el traslado de esos recursos a cada una de las entidades que en materia educativa prestan algún servicio”.

“Entonces eso lo tienen que solventar los titulares, pero se oye muy aparatoso para fines propagandísticos, porque aquí vamos a ganar como lo confirman las encuestas”, apuntó.

La ASF es el órgano autónomo especializado de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la unión.

Sobre la reunión plenaria que sostiene Morena en la capital mexiquense, resaltó que los 202 diputados federales de esa bancada “vamos a apoyar a la maestra Delfina, venimos a manifestarlo, cuidando la normatividad para no darle pretexto al INE y vamos a apoyarla en los territorios”.

“Somos soldados de la cuarta transformación y hoy somos soldados de Delfina Gómez

las y los diputados vamos a trabajar a donde a ella le sirvamos, donde nos diga y también al servicio de Horacio Duarte, su coordinador de campaña”, concluyó.

Por José Gerardo Mejía / Latinus

