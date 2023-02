Guadalajara y Jalisco tendrán fiesta conjunta

Este año, el aniversario 481 de la Fundación de la ciudad de Guadalajara se unirá a los festejos para conmemorar el Bicentenario de Jalisco como Estado Libre y Soberano.

El gobernador Enrique Alfaro y el alcalde tapatío Pablo Lemus, en conjunto con la Cámara de Comercio de Guadalajara, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, presentaron el programa de actividades del Festival GDLUZ, el cual se realizará del 14 al 19 de febrero, con diversas actividades musicales, dancísticas, culturales, deportivas e iluminación multimedia de última generación.

El gobernador resaltó cómo ha ido evolucionando el Festival GDLUZ desde que lo inició como alcalde, y a la fecha ya es el mejor en América Latina. Añadió que, pese a los cuestionamientos por su realización, se comprobó los beneficios económicos que genera una celebración que da identidad a los tapatíos al tener institucionalizado este evento:

“Justamente creo que eso es lo que pone a prueba a los gobiernos que son capaces de ir más allá de lo inmediato, de pensar en lo que vas a dejar para después y la manera en cómo un gobierno puede darle continuidad y mejorar lo que se ha hecho en el pasado como lo hacen Pablo y como lo hizo Ismael del Toro; a mí me da mucho gusto y me siento honrado de poder acompañar este esfuerzo, de poder hacer de GDLUZ un festival que quede para toda la vida, para que sea patrimonio de la ciudad. Se dice fácil, el festival más grande de todo Latinoamérica, pero eso no era hace seis años, en aquel momento lo que hicimos fue dar un primer paso que sentó las bases de un festival que hoy genera casi 100 millones de pesos de derrama”, enfatizó el mandatario.

El director de la Agencia Estatal de Entretenimiento, Esteban Estrada Ramírez, comentó que la agencia estará participando con contenido para el disfrute de los tapatíos y eventos de talla mundial.

El festival tendrá presencia en los escenarios tradicionales como el Museo Cabañas, Plaza de Armas, Plaza de la Liberación y la Plaza Tapatía, pero también llegará a espacios como el Paseo Alcalde, donde se instalará una exposición de escultura monumental.

Entre estado y municipio se invertirán más de 20 millones de pesos, focalizados para dar mayor presencia al festival que en esta ocasión durará seis días.

Se estima que se genere una derrama económica de 95 millones de pesos y una asistencia de hasta 2 millones de personas, medio millón más que en la pasada edición.

Relacionado