Senadora de Morena Claudia Balderas se niega a dejar la casa donde vive y pagar renta

Nora Ochoa, arrendadora de la casa que ocupa Claudia Balderas, senadora de Morena, exhibió fotografías del inmueble que la legisladora se niega a desalojar pese a enfrentar una demanda por una deuda que asciende a más 200 mil pesos por pagos atrasados luego de que la legisladora acusó que el inmueble está hecho con materiales inseguros y tablaroca.

“Aquí algunas fotos de la casa de cartón que no le gusta a Claudia Balderas, pero que no entrega y no paga la renta. Yo creo que no se siente cómoda”, expresó Ochoa, quien desde hace varios meses mantiene un pleito con la senadora por la casa.

En las fotografías —que fueron tomadas antes de que el inmueble fuera habitado— se observa una amplia estancia con ventanales y un pequeño jardín. También un pasillo con al menos tres puertas de madera.

Se muestra una habitación con persianas y un baño con tina, así como una cocina equipada. En general, el inmueble tiene azulejo, puertas y ventanas con acabados de madera.

En entrevista a medios, Ochoa aseguró que le rentó su casa a la senadora desde octubre de 2021, sin embargo, en mayo del año pasado la legisladora comenzó a atrasarse con los pagos y desde septiembre le pidió que dejara el inmueble.

Según datos proporcionados por la arrendadora, se trata de una casa ubicada en la calle Martín Mendalde 718, colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, que rentaba por un monto de 35 mil pesos mensuales.

La arrendadora aseguró que cuando le dijo a la senadora que la expondría en medios de comunicación, Balderas la amenazó con decir que ella y su esposo se dedicaban a extorsionar gente.

Ayer, la senadora, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, afirmó sin pruebas que está al corriente con el pago de la renta del inmueble y acusó a la arrendadora de extorsión.

“Su enojo es derivado de que quiere vender su casa, pese a que descubrí que está hipotecada y hecha con materiales inseguros”, señaló la legisladora.

Por el caso, la arrendadora presentó una demanda contra Balderas en juzgados civiles.

