“El presidente ya no le da órdenes a los ministros”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la ministra titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, rompiera el protocolo de la celebración de la ceremonia del 106 aniversario de la Constitución.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada, o no quiso pararse la ministra presienta de la Corte, pero me dio mucho gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del presidente”, dijo este lunes en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que en tiempos del porfiriato se hablaba de la división en el equilibro de los poderes, pero en la práctica, el Ejecutivo era quien tomaba todas las decisiones.

“Cuándo se había visto que se quedara sentada la presidenta de la Corte en un acto así, eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros”, continuó.

López Obrador dijo que es una exageración el hablar de una dictadura o tiranía durante su gobierno.

“Están molestos porque en el fondo lo que imperaba era la corrupción y el influyentismo, entonces ya no hay eso, ahora hay transparencia”, dijo refiriéndose a sus opositores.

Ayer domingo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, decidió no levantarse durante la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia del 106 aniversario de la Constitución en Querétaro.

