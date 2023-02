Hugo Sánchez se vuelve a promover para dirigir a la Selección Mexicana

Aunque la decisión de los directivos de la Federación Mexicana de Futbol y el nuevo Comité de Selecciones Nacionales ya estaría tomada para anunciar en breve al nuevo técnico de la Selección Mexicana, el exjugador y entrenador Hugo Sánchez presentó su candidatura para ocupar el puesto al asegurar: “Estoy listo para el Mundial 2026, soy la persona indicada”.

“Espero que los directivos no se equivoquen una vez más en decidir por un extranjero porque tiene que ser mexicano. La persona idónea, sin que esté en activo, porque no se necesita eso para gestionar a una selección nacional, ese puesto está hecho para mí, y más ahora que no hay eliminatorias y se está clasificado junto a Estados Unidos y Canadá, yo diría, que la persona indicada sería Hugo Sánchez, pero con el respaldo del 100% de los dirigentes como lo pedí en su momento y no me lo dieron”, explicó Hugo Sánchez en su columna del diario Esto.

Hugo recordó que en su gestión anterior tuvo que aceptar dirigir al Necaxa durante cuatro meses para cumplir el requisito de estar activo.

“El que no esté en activo no significa que no esté actualizado, pero si es un requisito claro que aceptaría la propuesta de algún equipo, si quieren que se vuelva a repetir la misma historia cuando fui seleccionador y tuve que aceptar dirigir al Necaxa. Estuve cuatro o cinco meses. Porque lo vieron necesario como trámite, pero ahora no hace falta estar en activo. Sé que hay presión, pero estoy acostumbrado a las presiones fuertes y no todo mundo tiene esa capacidad”.

El Pentapichichi reconoció que Miguel Herrera es el mejor de los candidatos mexicanos, aunque destacó que el Piojo tampoco tiene equipo actualmente.

“Miguel Herrera es otro que no tiene equipo y sí está en la lista. No creo que sea ese el motivo. Es raro que no esté yo también, no entiendo por qué no lo estoy, pero los que toman las decisiones son los directivos. El Piojo ya tiene experiencia y sabe de qué se trata. Ya estuvo en Brasil 2014, tiene personalidad, liderazgo y la capacidad de crear buen ambiente en la selección. En ese Mundial dejó una buena imagen aunque lamentablemente no se llegó al objetivo. Miguel tiene todos los requisitos como para tomar a la Selección Mexicana.

ON INFORMACIÓN DE LATINUS

