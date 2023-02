La cinta “Radical” que protagoniza el actor mexicano Eugenio Derbez, se llevo uno de los máximos honores que otorga la fiesta del cine independiente en USA.

Termino otra edición del Festival de Cine Independiente Sundance, celebrado en USA, arrojándonos resultados sorprendentes, como la nueva consagración de la cinta estelarizada por Derbez.

Producida por VIX, la película aborda la vida de un profesor que debe enseñar en un ambiente bastante difícil, ganándose de a poco la simpatía de sus pupilos.

U.S. DRAMATIC COMPETITION

U.S. DRAMATIC COMPETITION

Gran Premio del Jurado: A Thousand and One, de A.V. Rockwell

Premio del Público: The Persian Version, de Maryam Keshavarz

Dirección: Sing J. Lee por The Accidental Getaway Driver

Premio Waldo Salt al Guion: Maryam Keshavarz por The Persian Version

Premio Especial del Jurado: la actuación de Lio Mehiel en Mutt

Premio Especial del Jurado: al elenco de Theater Camp, de Molly Gordon y Nick Lieberman.

Premio Especial del Jurado: al equipo creativo de Magazine Dreams, de Elijah Bynum



U.S. DOCUMENTARY COMPETITION

Gran Premio del Jurado: Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, de Joe Brewster y Michèle Stephenson

Premio del Público: Beyond Utopia, de Madeleine Gavin

Dirección: Luke Lorentzen por A Still Small Voice

Premio Jonathan Oppenheim a la Edición: Daniela I. Quiroz por Going Varsity in Mariachi

Premio Especial del Jurado – Claridad de Vision: The Stroll, de Kristen Lovell & Zackary Drucke

Premio Especial del Jurado – Libertad de Expresión: Bad Press, de Rebecca Landsberry-Baker y Joe Peeler

WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION

Gran Premio del Jurado: Scrapper, de Charlotte Regan

Premio del Público: Shayda, de Noora Niasari

Dirección: Marija Kavtaradze por Slow

Premio Especial del Jurado – Fotografía: Lílis Soares por Mami Wata

Premio Especial del Jurado – Mejor Actuación: Rosa Marchant en When It Melts

Premio Especial del Jurado – Visión Creativa: Sofia Alaoui por Animalia

WORLD CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION

Gran Premio del Jurado: La memoria infinita, de Maite Alberdi

Premio del Público: 20 Days in Mariupol, de Mstyslav Chernov

Premio Especial del Jurado – Dirección: Anna Hints por Smoke, Sauna Sisterhood

Premio Especial del Jurado – Visión Creativa: Fantastic Machine, de Axel Danielson y Maximilien Van Aertryck

Premio Especial del Jurado – Verité: Against the Tide, de Sarvnik Kaur

COMPETENCIA DE CORTOMETRAJES

Gran Premio del Jurado: When You Left Me on That Boulevard, de Kayla Abuda Galang

Premio del Jurado: U.S. Fiction: Rest Stop, de Crystal Kayiza

Premio del Jurado: International Fiction: The Kidnapping of the Bride, de Sophia Mocorrea

Premio del Jurado: Non-Fiction: Will You Look at Me, de Shuli Huang.

Premio del Jurado, International – Dirección: AliEN0089, de Valeria Hofmann.

Premio del Jurado: U.S – Dirección: The Vacation, de Jarreau Carrillo

NEXT

Premio del Público – Sección NEXT: Kokomo City, de D. Smith

Premio Innovación – Sección NEXT: Kokomo City, de D. Smith

OTROS PREMIOS

Premio Favorito del Festival: Radical, de Christopher Zalla

Premio Alfred P. Sloan: The Pod Generation, de Sophie Barthes

