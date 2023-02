Fracaso de estrategia de seguridad y de la contraloría ciudadana de Guadalajara: Fernando Garza

La ciudad de Guadalajara ha fracasado en materia de seguridad, en gran medida por la falta de programas de prevención del delito, de coordinación con otros municipios, estado y federación, pero sobre todo, por la ausencia de estrategia afirmó el regidor panista tapatío, Fernando Garza Martínez.

El edil cuestionó la falta de implementación del programa DARE, mismo que se aprobó en el pleno del Ayuntamiento el año pasado, sin embargo en la práctica no hay presupuesto asignado a él. Asimismo, los resultados de la coordinación de las policías de Guadalajara y Zapopan, ya que señala que los informes dados por el coordinador solo presumen de actividades sociales, pero no habla de resultados positivos. También habló del C-5 “Se presume de la innovación (…) súper moderno, pero a cambio de esta acción, no hay un programa de compra de cámaras ¿qué alimenta al C-5? Las cámaras que estén en toda la ciudad y hasta ahorita yo desconozco si hay un programa de compra de cámaras”.

Fue claro al señalar que en la actual administración no se están considerando otros instrumentos tecnológicos, como serían los drones “ayudan porque mejoran, primero la percepción y por otro lado, la capacidad de respuesta ante un ilícito” y cuestionó si la falta de interés por adquirirlos es debido a que es propuesta suya, desde la campaña.

Respecto a la polémica adquisición de las patrullas, Garza Martínez reflexionó “¿De qué sirvieron la compra de 300 patrullas? ¿Dónde están las patrullas? En las colonias el principal reclamo es que no hay presencia de la policía”, lo que ejemplifica el gran fracaso de la estrategia de seguridad de esta administración.

En otro orden de ideas y por último, el regidor cuestionó la labor de la contralora ciudadana, Cynthia Cantero, al señalar que “pareciera que a la señora contralora la contrataron para tapar las irregularidades de Lemus, y no para cuidar los intereses de la ciudadanía” y detalló que no ha recibido respuesta de las peticiones que ha hecho por actos de corrupción por la ampliación irregular del tianguis del “Baratillo”, los ambulantes del Centro Histórico, la falta de una partida presupuestal para la adjudicación de las patrullas y su opinión jurídica sobre las consecuencias del convenio modificatorio de “Iconia” y las consecuencias de los incumplimientos reiterados como causal de que se puedan recuperar los terrenos de la Calzada y Periférico.

