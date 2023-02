Luis Carlos Leguer, un operador político exitoso y que teje fino

Por Mario Ávila

El próximo año es año electoral, es el año en el que hay que ir a las urnas, es el año de las campañas, de los candidatos, de los partidos políticos… pero hoy, es el año de la operación política.

Luis Carlos Leguer Retolaza, es un político que ha hecho de la estrategia y del diálogo, su herramienta preferida para primero, estar presente durante 30 años en el círculo donde se toman las decisiones y después, para generar obras y acciones en beneficio de los habitantes del distrito 19, enclavado en el Sur de Jalisco.

Luis Carlos es un operador político que nace al servicio público tres décadas atrás, como secretario del Patronato de la Feria de Zapotlán el Grande, su ciudad natal, aceptando la invitación del entonces alcalde Alberto Cárdenas Jiménez.

De ahí en adelante, fue presidente municipal y a la vez se ha convertido en un operador político que ha mostrado su eficiencia y su eficacia, al grado de que ha estado en el lugar adecuado, a la hora adecuada y con los grupos adecuados. Nació al servicio público en las filas del partido Acción Nacional, emigró a Movimiento Ciudadano para operar la región en las elecciones del 2015 y 2018 y del 2020 en adelante, ha puesto sus capacidades al servicio del Movimiento de Regeneración Nacional.

Aprendió de la generosidad y el humanismo de su señor padre, pero se retroalimentó con el apoyo y la asesoría de grandes amigos de su padre, como Rodolfo Flores Horta y Rafael Ríos Martínez. Hoy, asegura, que todo lo que ha aprendido en el seno de la familia y en los partidos políticos en los que ha militado, no distan mucho del ideario y la filosofía de la Cuarta Transformación a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde antes de ser gobierno.

P.- ¿Hoy, es el tiempo de los operadores políticos?

R.- Lo que yo percibo desde la trinchera que me ha tocado vivir para el PAN, para MC y hoy para Morena, es lo siguiente: La persistencia y la credibilidad que tus actos en el tiempo, te van acreditando. No puedes dejar un día, aunque no sea año electoral, sin trabajarlo políticamente. Por lo tanto, es un asunto inacabado, de todos los días, es una permanente acción y que en el año preelectoral se dan los resultados de los trabajos preliminares de tanto tiempo. Los que hoy hacen trabajo político, lo primero que deben tener en claro, es que no serán candidatos, que no deben aparecer en la boleta. Esta debe de ser una decisión muy importante, que no caigan los operadores políticos en la tentación de estar en la boleta. La operación política la deben hacer quienes hayan tenido credibilidad regional y local, esos actores políticos que han vivido siempre en ese trabajo y que hoy más que nunca, son valiosos para cualquier proyecto.

P.- ¿Qué es primero, el proyecto o el candidato; el huevo o la gallina?

R.- Mira, siempre se debe de trabajar de abajo hacia arriba. Primero la necesidad sentida de la gente te habrá de orientar sobre quiénes traen el mismo lenguaje de lo que abajo está sucediendo y así identificas tú, la marca que sea, la ideología que sea, el partido que sea. Aquí el que tenga el lenguaje de lo que sienten los de abajo, es el que tiene mayores posibilidades de éxito electoral.

P.- Tu distrito es hoy un gran mosaico multipartidista…

R.- Si claro. Ahí está el caso de mi región, en el distrito 19. Futuro gana en Tamazula, PT gana en Zapotlán el Grande, Morena gana en Tuxpan con una mujer, PRI rescata Humberto Amezcua Pihuamo. Tú volteas a ver la región y te das cuenta que no dominan los colores ni las ideologías, la gente vota por las personas que traen en lenguaje social, las que sean empáticos con los habitantes de cada región. La gente que dejó de estar corporativizada. Hoy el elector voltea a ver más a la persona que a la ideología o al partido, prácticamente los que se atrevan a estar en una boleta, deberán cuidar mucho su pasado, porque hoy más que nunca el pasado actúa para el futuro, en este presente que está indefinido.

P.- ¿Ha cambiado mucho los votantes de una generación a otra, los votantes del siglo pasado a los de hoy?

R.- Así es, el mundo está cambiando, está cambiando la tecnología y están cambiando las generaciones. La influencia tecnológica que tienen las nuevas generaciones es definitiva, hay una infodemia tremenda, no puedes garantizar si lo que te dicen es cierto o es falso, las fake news están a la orden del día, y más durante las campañas, cuando sin ningún escrúpulo y totalmente ausente de toda ética, puedes publicar lo que se te dé la gana y en contra del que sea.

P.- ¿Que explicación tenemos para el fenómeno de que quien ha ganado a nivel nacional y Jalisco, son partidos nuevos y no los partidos de abolengo y tradición?

R.- Ponle el nombre que quieras, las personas que hoy están en MC antes estaban en el PAN, en el PRI o en el Verde; los que hoy están en Morena, también antes estaban en el PRI, en el PAN o en el Verde o en el PRD. Las personas somos las mismas que nos vamos al espacio en donde te dan la oportunidad de trabajar o a donde te tienen fe para hacer un trabajo político electoral. Entonces, la reconstrucción de los que hacen la operación política para tener estructura, es básica. Hay quien se dice seguro de ganar porque tiene la estructura o la coyuntura, pero eso es falso. El elector ya no reacciona con la misma lógica. El corporativizar a través de una nómina estatal, federal o municipal, eso ya no existe tan fácilmente, se pueden cambiar las intenciones de voto con un incentivo mínimo, en el momento más adecuado.

P.- ¿Por qué te enamoraste del quehacer político?

R.- Soy licenciado en derecho Burocrático. Sin darme cuenta ya estaba en el grupo de la secundaria, luego en la prepa y después te buscaban para participar en la Cámara de Comercio de Ciudad Guzmán y ya después te invitan a participar en un partido político. Fue inercial, tal vez esté en mi ADN, mis papás me construyeron para ayudar y me enseñaron a ayudar al que lo necesitaba, en mi casa se hacía una labor social muy importante.

P.- ¿Cuándo naces al servicio público?

R.- La primera ocasión en la que tengo una participación pública, es en el tercer año del gobierno municipal de Alberto Cárdenas Jiménez, cuando me invita a ser el Secretario del Patronato de la Feria en el municipio de Zapotlán el Grande. De ahí, me gusta el servicio público por la dimensión social que la tarea implica; pasó a ser regidor en la administración de Rafael Ríos Martínez y trabajé después en las filas del Partido Acción Nacional en una dirección general en la que se ventilaban los problemas que íntimamente se vivían, todas las guerras intestinas del PAN las procesábamos en esa dirección, regidores contra alcaldes, partido contra regidores, alcalde contra regidores, etcétera. Ahí me capacitaron en el manejo de conflictos y en el desarrollo de expectativas, nosotros teníamos que prever escenarios o deberíamos crearlos y esas habilidades creo yo, se fueron agudizando y poco a poco fuimos adquiriendo mayor experiencia. Luego llegó la alcaldía con el nacimiento del nuevo siglo.

P.- ¿Has estado en el lugar adecuado, a la hora adecuada?

R.- En el distrito 19 soy un aportador a lo que ya existía, sin duda fue Alberto Cárdenas el líder que impulsó al PAN; luego con MC nos incorporamos recibiendo en la región con solo dos municipios, Techaluta y Pihuamo y en el 2015 se marcó el crecimiento del partido, que se consolidó en el 2018. Pero luego, llega el momento en el que no tenemos ya acuerdos comunes cumplidos, yo me retiro agradeciendo la oportunidad, pero con la completa seguridad de que voy a seguir en la trinchera y me invitan de Morena a participar.

P.- ¿Te has movido de la derecha, al centro y ahora a la izquierda?

R.- Si tú volteas a ver la 4-T y la lees completa, te darás cuenta de que esta es una salida muy importante para el país y para toda la región del continente, basta ver lo que está pasando en Argentina, en Brasil, en Perú, entre muchas otras naciones. Eso pasó en el 2000 después del triunfo de Fox, cuando la derecha gana en México y empiezan a darse triunfos de la derecha en todo América Latina. Ese fenómeno está pasando ahorita.

P.- ¿Zapotlán, es la muestra de que Morena debe respetar más a los partidos aliados?

R.- Yo pienso que sí, Eso fue lo que pasó en Zapotlán, Alejandro Barragán insistía que él podría ser el mejor candidato, lo demostró con encuestas, consultas y estimaciones en diferentes círculos de la población en el municipio y dijeron que no. Ahí está el detalle, Morena tiene una regiduría y el PT tiene la alcaldía y el grupo edilicio mayoritario. Con dificultades de gobernanza, pero ahí la va llevando y espero que pueda sacar bien su gobierno.

P.- ¿Crecen las probabilidades de Morena con una mujer como candidata a la gubernatura?

R.- He leído con mucho interés la opinión del doctor Javier Hurtado y puedo afirmar que Movimiento Ciudadano, ya poniendo mujeres como candidatas, pierde toda la ventaja que tiene hoy con eventuales candidatos varones. Y más con la diputada Cecilia Márquez como aspirante de Morena. Yo la conozco en reuniones en donde han estado los delegados federales y ella como integrante de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, tiene un mapa impresionante de conocimiento de todo el país. Se sabe de la cercanía con el presidente y veo a en ella a un activo del partido mucho muy valiosa por su formación social. Pudiera ser una muy buena gobernadora para Jalisco.

P.- ¿Está en riesgo la gubernatura para MC?

R.- Movimiento Ciudadano tiene una catarsis interna muy peligrosa porque los pleitos intestinos que están viviendo son muy serios, son luchas más intensas que las que se viven en cualquier otro partido en Jalisco y no les va a alcanzar el tiempo para poner orden. Lo de Dante contra Enrique; lo de Lemus contra Esquer. Las medidas de pudieran utilizar para resolver pacíficamente las diferencias, echando mano de gente experta y conciliadora como el secretario general de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, o quien cure los males internos en MC, las sobadas que pueda dar, no le alcanzarán para sanar las heridas que ya se hicieron. Ahí, los operadores políticos deberán actuar y sustituir las deficiencias y los errores de los líderes.

P.- ¿Luis Carlos Leguer estará en el 2024 en la operación política o en una boleta?

R.- Lo habré de decidir en junio, cuando un amigo cercano me entregue los resultados de la especie de consulta personal que hoy hace, para ver si se me percibe en la sociedad como un político creíble, confiable y capaz. Pero lo que sí es seguro, es que estando o no en la boleta, mi trabajo será intenso por mi partido.

Relacionado