Promueven el uso de condón para cuidar la salud y tener una vida sexual plena

Con la finalidad de cuidar la salud y prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no planeados y además contribuir a una sexualidad placentera, sana, libre de culpas y protegida, es que el Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco (Coesida) promueve en todo el estado el uso del preservativo o condón como una estrategia eficaz.

En torno al Día Internacional del Condón, que se conmemoró el 13 de febrero, el Consejo fortalece esta promoción, en alianza con instituciones académicas, organismos de la sociedad civil y los más de cincuenta Comités municipales de prevención del sida (Comusidas) que actualmente se encuentran activos en el estado.

Luis Alberto Ruiz Mora, Director General del Coesida, informó que el Día Internacional del Condón es una iniciativa global para erradicar no solo el VIH, sino para la eliminación de otras enfermedades de trasmisión sexual.

El lema de este año “¡Con condón, disfruta!” pretende recodar los aspectos positivos del uso del preservativo en la salud y también desmitificar algunas creencias, pues usado adecuadamente no sólo permite tener relaciones sexuales sin consecuencias no deseadas, sino que promueve el placer y el jugueteo.

“El preservativo es el único método que nos ayuda a evitar embarazos no planeados o no deseados. En este sentido es importante hacerle saber a la sociedad, pero sobre todo a la población joven, adolescente, que desde el año 2020 se incrementaron las infecciones de trasmisión sexual en esta población, de ahí la importancia de volver a posicionar el preservativo cono método de elección para evitar las ITS y embarazos no deseados y no planeados”, sostuvo Ruiz Mora.

El director de Coesida invitó a las y los adolescentes a acercarse a los Servicios Amigables, consultorios que se ubican en Centros de Salud de todo Jalisco y que apoyan con orientación sobre las mejores alternativas de prevención de acuerdo con su estilo de vid. En estos centros también pueden recibir insumos como condones u otros métodos anticonceptivos y lubricantes. Además de que los jóvenes pueden realizarse las pruebas de VIH, sífilis y Hepatitis C sin la necesidad de ir acompañados de padres o tutores.

Por su parte, el Enlace Interinstitucional Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Nahum Flores Chávez, dijo que la educación sexual y reproductiva va más allá del surtimiento de un método anticonceptivo sea condón o pastillas, y reiteró que las y los adolescente puede acudir solos o acompañados por su pareja o un amiga o amigo y se le brindará orientación en educación sexual y reproductiva.

El director del Coesida, invitó a la población a participar en la transmisión en Vivo “¡Con condón, disfruta! Un diálogo entre amigos” el cual se llevará a cabo a través de las redes sociales del organismo y de la Secretaría de Salud el próximo 23 de febrero a las 12:00 horas.

Relacionado