Mete Morena reversa a multas contra ‘injurias’ a AMLO

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que la actualización a las multas por injurias al presidente aprobada en la Comisión de Gobernación y Población no pasará al pleno de la Cámara de Diputados.

Mier dijo que mientras él presida la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la coalición de Morena sea mayoría, la iniciativa no formará parte de la agenda legislativa.

“La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Esta mañana, el presidente López Obrador se dijo sorprendido por el aval de la Comisión de Gobernación y Población y aseguró que, en caso de aprobarse, vetaría la reforma, ya que él no la promovió ni la necesita.

“Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara de Diputados que el que insulte al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso, pero yo no lo necesito, yo no lo promoví, lo voy a vetar, eso para qué, no, libertad de expresión”, dijo el mandatario.

El senador Ricardo Monreal también se sumó al rechazo del dictamen, calificándolo como un error estratégico y político.

“El dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados respecto a injurias y otros es un error estratégico y político, además de un exceso. Conversando con senadoras y senadores de Morena, coincidimos en que no debe transitar, aunque hay libertad”, advirtió el senador.

El dictamen fue aprobado ayer martes por mayoría de votos de Morena y del Partido del Trabajo.

La reforma propone sancionar las injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas con multa que va de cinco a 40 UMA. Actualmente, la Ley Sobre Delitos de Imprenta considera multas de 100 a mil pesos.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) ronda actualmente en los 103.74 pesos, por lo que la multa puede ir de los 500 pesos hasta un máximo de 4 mil 150 pesos.

