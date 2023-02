Presentan resultados del diagnóstico de IMCO a nómina del Congreso

La diputada Mara Robles Villaseñor, presidenta de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, y el secretario general, Tomás Figueroa Padilla, dieron a conocer los resultados que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sobre el análisis de la nómina realizado al Poder Legislativo.

La legisladora explicó que según estimaciones del IMCO, la nómina podría estar conformada por un menor número de trabajadores, por lo que recomienda definir funciones y competencia por puesto y área; precisar y comunicar la organización administrativa; profesionalizar el cargo de secretario general y definir el tamaño de las áreas que conforman el Congreso.

Robles puntualizó que el diagnóstico de IMCO no es una auditoría, por ello no se eliminará a los presuntos trabajadores que cometieron algún delito, pero sí hay anomalías que deben solucionarse, como la consanguinidad, existencia de puestos que no están en el catálogo e inexistencia de funciones.

Las medidas que se tomen deberán garantizar y salvaguardar los derechos laborales de los empleados, por lo que trabajarán con los sindicatos para la revisión de las condiciones de trabajo. El Órgano Interno de Control y el Comité de Ética del Legislativo, darán acompañamiento al proceso de reingeniería administrativa y se convocará al Comité Técnico de Valoración Salarial y Transparencia para que revise los salarios establecidos en este Poder.

El diagnóstico arrojó varios aspectos a los que se les dará seguimiento:

La nómina está conformada por mil 69 empleados, pero de los 16 puestos catalogados, el 26 por ciento no coincide con el catálogo de puestos existente.

El costo de la nómina es más elevado que otros congresos estatales en México por número de habitantes.

Hay disparidad en los rangos de sueldo anual de los empleados para un mismo nivel de escolaridad y jerarquía.

