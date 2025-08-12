Lanzan programa gratuito “Leona y León en ruta”

Con el arranque del nuevo ciclo escolar, el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG) sumaron esfuerzos para mejorar el transporte público hacia el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), y trasladar a cientos de estudiantes y docentes. La Secretaría de Transporte (SETRAN) y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) ampliaron de dos a cinco las unidades de SITREN en el trayecto de 9 kilómetros desde la Central de Autobuses de Zapopan, en Carretera a Nogales y Avenida Aviación, hasta el CUCBA, garantizando frecuencias de paso menores a 15 minutos para unos 500 estudiantes por hora en horarios pico.

Además, la Línea 1 de SITREN incrementó sus unidades de cinco a 12, reduciendo los tiempos de espera a 8 minutos en la ruta que conecta el Parque Revolución con Avenida Aviación. SETRAN supervisa frecuencias de 8 minutos para la ruta C72 y de 4 minutos para las rutas C84 y C85, asegurando un servicio eficiente.

A las 6:00 horas, autoridades estatales y universitarias, incluyendo a la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, la rectora del CUCBA, Graciela Gudiño Cabrera, la coordinadora de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo Ramírez, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y el director de SITEUR, Amilcar López Zepeda, realizaron un recorrido para evaluar estas mejoras.

El CUCBA complementó estas acciones con el programa gratuito “Leona y León en ruta”, que ofrece dos recorridos: uno desde la rectoría del campus hasta “Las Vías” (carretera Guadalajara-Tepic) y otro hacia la parada de Hacienda de las Palomas (“Grandala”). López Zepeda anunció que se integrarán 12 nuevas unidades en la ruta Parque Revolución-Avenida Aviación y se ajustarán los derroteros de rutas cercanas al CUCBA para conectar con el Macro Periférico, optimizando la accesibilidad.

Con ello, las y los estudiantes podrán usar este servicio desde las 06:30 hasta las 09:30 horas en el primer turno. El segundo horario iniciará desde las 13:00 hasta las 15:30 horas, y el último horario está programado a partir de las 17:00 horas, finalizando la última vuelta a las 19:30 horas.

