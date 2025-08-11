Lemus encabeza siembra de 300 mil tilapias en Presa La Vega 

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la tercera etapa de siembra de 300 mil crías de tilapia en la Presa La Vega, Teuchitlán, como parte de una estrategia para revitalizar la economía local y fortalecer el sector pesquero. Este esfuerzo, con una inversión de 150 mil pesos, forma parte de un plan para liberar 500 mil crías, en el que se beneficiará a 104 pescadores y sus familias.

“Estamos haciendo un repoblamiento de la Presa La Vega, vamos ahora a sembrar 300 mil crías de tilapia. Es una actividad muy bonita y lúdica, niñas y niños que están de vacaciones nos acompañan”, afirmó el gobernador.

Eduardo Ron Ramos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), destacó que esta iniciativa se enmarca en un programa estatal para repoblar cuerpos de agua en más de 30 municipios para promover la acuicultura y el desarrollo económico rural.

“Este esfuerzo forma parte del apoyo a todas las comunidades pesqueras en más de 30 municipios del estado de Jalisco, al día de hoy, impulsado fuertemente la acuacultura y el bienestar económico de todo Jalisco y todos los pescadores”, dijo el secretario.

Las dos primeras siembras, de 100 mil crías cada una, se realizaron el 23 y 27 de mayo. Miguel Ángel Ramírez González, pescador local, subrayó la importancia del proyecto: “Más que nada, esto es la clave de la supervivencia de nosotros. Si hay pescado, hay dinero para mantener a nuestras familias, 104 familias nos mantenemos de la presa (…), y aquí en esta presa se da la tilapia y carpa, y una que otra rana”, comentó Ramírez González.

En 2023, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la tilapia representó el 60.3% de la producción pesquera de Jalisco, generando ingresos para hombres, mujeres y jóvenes.

El evento contó con la presencia del presidente municipal, Jaime Rodríguez Ballesteros, junto a pescadores, quienes están organizados en comunidades o cooperativas.

Relacionado