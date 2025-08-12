¡Polémico momento! La tenista Emma Raducanu pidió que corrieran del estadio a un niño que estaba llorando en las gradas

La tenista británica Emma Raducanu protagonizó un singular momento en su partido de Octavos de Final del WTA 1000 de Cincinnati ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo.

En el tercer set, con Sabalenka 4-3 arriba, la número 39 del mundo interrumpió un saque luego de que se escucharon ruidos desde la tribuna y realizó un gesto de incomodidad para señalar hacia las gradas: “Es un niño, ¿quieres que saque a un niño del estadio?“, cuestionó la jueza de silla, a lo que Raducanu respondió afirmativamente con una sonrisa: ”Sí“.

La singular petición de la jugadora, quien evidentemente estaba molesta debido a que por el llanto del menor no podía concentrarse en un momento clave del juego, provocó murmullos entre los asistentes.

Una de las imágenes del día en Cincinnati.



Un niño no para de llorar en la grada por el calor y Raducanu pide que la juez de silla haga algo.



-¿Quieres que eche a un niño del estadio?

-¡SÍ! pic.twitter.com/HNuLRluyGd — José Morón (@jmgmoron) August 11, 2025

La jueza le señaló a Raducanu que podía intervenir y pedir que sacaran al menor, pero que el partido debía continuar, por lo que la británica trató de enfocarse en su servicio.

Aparentemente se trataba de un bebé incómodo y agobiado por el calor, y el insólito momento se convirtió en anécdota.

Finalmente, luego de un auténtico partidazo, Sabalenka doblegó a Raducanu por 7-6, 4-6 y 7-6 después de tres horas y nueve minutos de vibrante y apasionante tenis bajo el sofocante calor de Cincinnati.

Con información de LATINUS.

