“Sea un poco más consciente”: Maluma regaña a fan en concierto

El cantante colombiano Maluma interrumpió uno de sus conciertos en Ciudad de México para regañar a una fan que se encontraba entre el público con un bebé de tan solo un año.

La reacción de Maluma llenó de comentarios las redes sociales, donde se pueden ver las imágenes del momento en el que se dirige a la mujer y le pregunta, con la música parada, la edad del bebé.

Con todo el respeto, yo ya soy padre: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda (muy altos) y el sonido está durísimo?”. “¿Usted sabe qué está haciendo aquí? La próxima vez protéjale los oídos”, le dijo mientras el público apoyaba con vítores sus palabras.

El colombiano también reprochó a la madre el hecho de que estuviera moviendo al pequeño “como si fuera un juguete”.

Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto”. “Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?”, sentenció el cantante antes de continuar con el concierto.

Al cabo de tres conciertos en la CDMX, Maluma continuará su gira ‘+ Pretty + Dirty‘ por el país en Monterrey el día 13, y el 15 y 16 de agosto en Guadalajara.

El tour rememora el disco ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ con el que despegó su carrera en 2015, consolidándose como uno de los artistas latinos más influyentes y quien se mantiene en la cima del reguetón mundial diez años después.

Con información de EFE/López-Dóriga Digital.

