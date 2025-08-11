Sheinbaum confirma reunión trilateral con sus homólogos de Guatemala y Belice

MEX9659. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/08/2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó que será el próximo viernes 15 de agosto de 2025 cuando se reunirá con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en lo que será su primer encuentro bilateral.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria detalló que su reunión del próximo 15 de agosto incluirá una visita rápida a Guatemala, además de una reunión trilateral con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, en Calakmul, Campeche.

Sheinbaum Pardo apuntó que la reunión fue propuesta por Arévalo en una llamada telefónica sostenida el pasado viernes, en la que el mandatario guatemalteco la invitó a visitar Guatemala.

Según explicó, la agenda comenzará el jueves por la noche, cuando viajará a Chetumal para encabezar desde allí su conferencia matutina el viernes 15 de agosto.

Posteriormente, se trasladará a Guatemala para el encuentro bilateral con Arévalo, y regresará a Calakmul para recibir al primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, con quien sostendrá una reunión trilateral junto a Arévalo.

Más tarde, según detalló Sheinbaum, sostendrá una bilateral con el mandatario beliceño.

La gobernante adelantó que durante la cita se darán a conocer “muchos acuerdos” alcanzados con los países de la frontera sur, aunque evitó precisar detalles “para que puedan ser la sorpresa de ese día”.

Indicó que en las próximas horas solicitará el permiso correspondiente a la Comisión Permanente del Congreso para realizar la visita oficial.

El acercamiento forma parte de la agenda regional que ambos países han impulsado en los últimos meses.

El pasado 8 de agosto, Sheinbaum y Arévalo sostuvieron una conversación telefónica para coordinar esta primera reunión presencial, que tendrá como ejes la seguridad fronteriza, la energía, el medio ambiente y la cooperación regional.

En mayo de 2024, Arévalo se reunió en Chiapas con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para abordar proyectos de desarrollo e infraestructura fronteriza, y en junio su gobierno incrementó las acciones de vigilancia tras un enfrentamiento armado en Quechultenango, Guatemala, en la frontera con México.

Con información de EFE/López-Dóriga Digital.

