Suspenden vuelos en el AICM por segunda ocasión debido a lluvias

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió aterrizajes y despegues debido a las fuertes lluvias en dicha zona de la capital, las cuales se prolongaron hasta la madrugada del martes 12 de agosto de 2025.

#AIBJInforma

Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente.

Por el momento llevamos a cabo… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025

Por medio de un mensaje en redes sociales, el aeropuerto capitalino apuntó que las operaciones fueron suspendidas desde las 2:13 h para llevar a cabo el desalojo de aguas pluviales.

Se apuntó que las operaciones se normalizarían a las 06:00 h de este 12 de agosto, pero hasta el momento no se ha informado sobre esta situación.

“Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 h y se estima permanezcan así hasta las 6:00 h, aproximadamente”, indicó por medio de redes sociales.

⛈️✈️ Así luce esta mañana el AICM: Ante el cierre de despegues y aterrizajes por las lluvias, pasajeros esperan a que se reanuden operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX.



📹 Videos: Óscar Zúñiga #AbriendoLaConversación #RadioFórmulaMx pic.twitter.com/S67Fs5o1Ds — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 12, 2025

“Por el momento llevamos a cabo trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad, se destacó.

“Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea, para conocer el estatus de tu vuelo”, recalcó el AICM.

Esta es la segunda ocasión que el AICM suspende operaciones en un lapso de tres días. La tarde-noche del domingo 10 de agosto se registraron afectaciones en los vuelos y despegues por un lapso de cuatro horas.

A las 2:28 h de este 12 de agosto, Protección Civil de la Ciudad de México tenía Alerta Roja por fuertes lluvias en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, además de Alerta Naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan.

A raíz de esta situación, se reportaron varias inundaciones en la capital esta mañana.

Con información de López-Dóriga Digital.

Relacionado