Zapopan vibra con la carrera de campo traviesa 2025

Ago 11, 2025
En una emocionante jornada, Cynthia Berenice Azuara se coronó campeona en la rama femenil, mientras que Esteban Rodríguez Vázquez, acompañado de sus dos hijos, cruzó la meta como vencedor en la categoría varonil de la carrera de campo traviesa de 12 kilómetros en Tesistán, Zapopan.

La competencia, que arrancó a las 7:00 de la mañana frente a la plaza central de la delegación de Tesistán, desafió a los corredores con un recorrido exigente bajo alta humedad. Rodríguez Vázquez, originario de Ixtlahuacán del Río, completó la prueba en 47:39 minutos, logrando su segundo triunfo del año en el Serial Corramos Zapopan. “Yo no venía por la marca. Venía a correr para hacer una buena carrera que me permitiera sentirme bien conmigo mismo”, señaló el flamante ganador, quien superó su tiempo del año anterior.

En la rama femenil, Cynthia Berenice Azuara, debutante en la carrera, se llevó el primer lugar con una ventaja de más de 30 segundos. “Fue una experiencia buenísima. Me gustó, me encantó. El apoyo de la gente de los mismos atletas te ayuda demasiado.  Todo estuvo bien organizado desde la entrega de kits, gracias a Zapopan que nos da la facilidad de correr en estas carreras”, dijo.

John Alberto Restrepo Hernández, director ejecutivo de Comude Zapopan, celebró la alta participación, con 2 mil  inscripciones completadas en la Ciudad Deportiva Zapopan. La próxima etapa del Serial Corramos Zapopan, “Córrele al Mercado”, se llevará a cabo el 24 de agosto.

