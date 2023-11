AMLO acepta renuncia de Zaldívar a la SCJN; va por terna de mujeres para futura ministra

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que corresponderá al Senado de la República quien le acepte o no la renuncia a Zaldívar.

“Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución, ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte, le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron conservas (conservadores)”, puntualizó.

“Eso es cuestión de interpretación, si una persona ya no quiere continuar en un cargo no se le puede obligar. Ya lo hice con el ministro Medina Mora, igual envié el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? El Senado”, argumentó el tabasqueño.

Le deseo a Arturo Zaldívar que le vaya bien, con él tuvimos buena relación de respeto. Iba yo a sus informes, y como nunca había pasado, en sus discursos hablaba de la corrupción que prevalecía y prevalece en el Poder Judicial, y del nepotismo, ahora ya se relajó todo ahí. Claro que a los conservadores no les gustó, nada más que ‘Arturo Zaldívar, aguanta, el pueblo se levanta’ (risas), ya me imagino el bombardeo de todo el bloque conservador, ¿o no, me equivoco?”, recalcó.