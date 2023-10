Buscan en Acapulco a desaparecidos por el paso de “Otis” en hospitales y en servicios forenses

Familiares buscan a personas desaparecidas en el hospital IMSS Bienestar y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco, ubicados en El Quemado; algunos no saben nada desde que “Otis” tocó tierra el miércoles pasado. Otros salieron a buscar víveres, pero no han regresado a sus casas.

Rosario Campos Manrique llegó al Semefo este lunes alrededor del mediodía para buscar a su marido Epifanio García Francisco, un marinero que trabaja en las lanchas de fondo de cristal que salen desde el malecón.

En entrevista con Latinus, Rosario contó que la noche del huracán a Epifanio, popularmente conocido como Felipe, le dieron indicaciones de ir a cuidar la lancha junto con su capitán y otro marinero, quienes lograron sobrevivir, pero de su esposo hasta este lunes no sabe nada.

La mujer dejó su casa ubicada en la avenida Rancho Grande, rumbo a Caleta, para salir a buscar a Epifanio, pero no ha tenido apoyo de las autoridades: “Nosotros no tenemos nada de ayuda“.

“En el ISSSTE no hay listas (de personas heridas), quiero meterme (a los hospitales) a ver si entre los heridos está él, pero no me permiten pasar, quiero que me ayuden a encontrarlo“, expresó entre lágrimas.

Rosario supo que comenzó el censo de damnificados, “pero como nosotros estamos dando vueltas” no ha sido incluida y sigue con la esperanza de encontrar a Epifanio, que esté inconsciente, que esté vivo.

Además del hospital de El Quemado y el de la Base Nava, Rosario también ya visitó la clínica en Pie de la Cuesta, pero sigue sin encontrar a su esposo. No hay personas heridas, no le dan informes sobre personas que hayan sido atendidas, nada.

En el hospital de El Quemado, personal del Ejército llevó un generador de luz, pero no hay condiciones para internar personas; de acuerdo con un empleado, quien reservó su nombre por seguridad, los pacientes fueron trasladados a otros estados tras el paso del huracán.

Sólo se brinda auxilio a personas con cortaduras o heridas menores, tampoco se está proporcionando medicamento para atender a pacientes con enfermedades como la tuberculosis. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a partir de este lunes se restablecería la luz, las colonias de la periferia siguen incomunicadas.

La clínica 9 del IMSS, ubicada en la avenida Cuauhtémoc, en el centro de Acapulco, no cuenta con luz, ni agua; de acuerdo con trabajadores de seguridad, los pacientes fueron trasladados al hospital Vicente Guerrero, donde sólo se atienden urgencias.

Asimismo, este lunes protestaron familiares de pescadores y marineros desaparecidos que trabajaban en lanchas turísticas del puerto de Acapulco para exigir al gobierno un operativo de búsqueda aérea y así dar con su paradero.

El punto de reunión de los manifestantes fue la glorieta de la Diana Cazadora; llevaban carteles con consignas como “Necesito coordinación entre aérea y las embarcaciones en tierra”, ” Seis días sin saber de la ayuda del señor presidente Andrés Manuel López Obrador” y “Busco a mi esposo Pedro Espinoza García. Ayuda a sus hijos y familia. Lo esperamos”

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

