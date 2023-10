Ciro Gómez Leyva dice que aún falta saber quiénes fueron los autores intelectuales de su atentado, tras detención de “El Patrón”

CIUDAD DE MÉXICO, 06OCTUBRE2021.- Se llevo acabo la presentación del libro El Fiscal de Hierro de Javier Coello Trejo, quien estuvo acompañado de Ciro Gómez Leiva, periodista, Alejandro Rosas, historiador y escritos y Julio Patan, periodista cultural en el Museo Casa de la Bola. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El periodista Ciro Gómez Leyva dijo que con la detención de Armando Escárcega, alias “El Patrón”, presunto líder del grupo criminal que atentó contra su vida, la parte material está “supuestamente resuelta”, pero falta la parte intelectual.

En entrevista con el periodista Óscar Mario Beteta, Gómez Leyva dijo que tras su atentado se pregunta continuamente: “¿Quién y por qué intentaron matarme?”, dijo que tiene muchas hipótesis, pero ninguna resuelta, ya que a diez meses del hecho no ha recibido alguna otra amenaza.

“No habría elementos de que ‘El Patrón’ es el autor intelectual, sino que más bien a él lo contrataron para que contratara a los sicarios”, mencionó Ciro.

Dijo que si “El Patrón” da información, la investigación podría mostrar que “quizá faltan dos, tres eslabones más hacia arriba”. También cuestionó si con él terminaría la responsabilidad sobre su ataque o habría más mandos que dieran la orden.

Gómez Leyva compartió que ha vivido momentos difíciles en los últimos meses, en los que experimentó tristeza y confusión; sin embargo, mencionó que está agradecido por sobrevivir.

“Yo consideré que mi vida había terminado esa noche, pero que me quedan, entre el atentado y la decrepitud, algunos años que quiero vivir bien, lo que viene es un epílogo en mi vida y quiero regalarme y regalar un buen epílogo de vida. Fue un momento de mucha reflexión, de mucha vida y de gratitud con la vida, con el hecho, con la suerte, con lo que sea y aquí estamos”, expresó.

Ayer, informó que “El Patrón”, señalado de ser el supuesto líder del grupo criminal que atentó contra su vida en diciembre del año pasado, fue detenido en California, Estados Unidos.

Ciro Gómez Leyva fue agredido la noche del 15 de diciembre por sujetos armados mientras viajaba en su vehículo a unos metros de su domicilio.

“Dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de la camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, detalló en ese entonces el comunicador a través de sus redes sociales.

Con información de LATINUS.

