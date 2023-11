Cristian Castro es acusado de estafa y abuso de confianza en Argentina

En medio del éxito profesional que ha cosechado en Argentina, Cristian Castro se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido señalado de “estafador” por Emiliano Bartolucci, mejor conocido como el Batro.

A través del matutino radial, Solo para la mujer, el músico argentino aseguró que el hijo de Verónica Castro no solo lo sacó de los créditos de su disco de rock, sino que también lo excluyó de la gira actual en Argentina, pese a que ya había un trato de por medio.

“Todo era una proyección a futuro. Tanto los arreglos para aparecer en los créditos, haber cerrado las fechas para telonear, para cobrar el 10%. Trabajamos un montonazo, hasta que un día empieza a manejarse distinto y saca al mánager que había armado la gira nacional”, expresó.

Y añadió: “El mánager este me llama y me dice: ‘Mira, con este tipo no se puede trabajar. Me cambió mil veces de condiciones’. Me dice: ‘Barto, tengo que hablar contigo. Cristian no quiere que seas el telonero de la Esfinge”.

Según su versión, el propio Cristian fue quien le dijo que había cambiado de opinión y prefería que un grupo de metal abriera sus presentaciones.

Por si esto fuera poco, también le comunicó que no le pagaría lo acordado y hasta mostró un audio donde el cantante explica que “se confundió” en los términos del cobro: “Barto, te recuerdo que era el 10% del neto, no del bruto. Obviamente, en el neto, hay muchísimas cosas qué pagar”.

Además de exhibir la evidencia, Barto mencionó que trabajó en el disco del mexicano durante cinco meses, por lo que se siente sumamente decepcionado por la forma en la que sus esfuerzos fueron “desechados”.

“Cuando sale el disco, que se llama La cruel cantora, miro los créditos del disco y obviamente no estoy tampoco. Se suma cinco meses de trabajo, compartiendo 10 horas al día con el tipo, más el arreglar las fechas, más que me haya bajado de telonero de las fechas que yo hice. Me encontré con una persona más inteligente, quizá, y más viva que yo”, indicó.

Hasta el momento, Barto no ha revelado si llevará esta acusación al plano legal. Por su parte, Christian Castro no se ha pronunciado ante estos señalamientos.

CON INFORMACIÓN DE TVNOTAS

