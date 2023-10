Diputados de oposición reprochan a Luisa Alcalde las estrategias de seguridad 

Diputados de oposición reprocharon y exigieron respuestas en materia de seguridad y migración a Luisa María Alcalde Luján, secretaría de Gobernación, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Pese a que Luisa Alcalde recalcó que, con base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los delitos y la incidencia delictiva en México bajaron en 24%, la oposición le pidió estrategias efectivas para disminuir la violencia en el país.

La titular de la Segob dijo que los “delitos más dolorosos para la gente, como, por ejemplo, el homicidio ha bajado en 17 por ciento; el robo en 26 por ciento; y el secuestro en 80 por ciento”.

Sin embargo, la diputada del PRD, Edna Gisel Díaz Acevedo, le cuestionó “¿cuál es su papel en México?” al ocupar la titularidad de la Segob, y reprochó que Morena describe un país de fantasía.

“Después de escucharla, a mí me gustaría que me invitara al México que usted describe y no se llamaría México, seguramente se llamaría ‘pejelandia’ o algo así, pero no México, y parece que están normalizando la violencia, los crímenes, las masacres, las mentiras y las cuotas con la delincuencia organizada”, reprochó.

La diputada Paulina Rubio Fernández, del PAN, recapituló un par de hechos violentos en los últimos días y le dijo a Luisa María Alcalde que “esa es la voz del México real y es lo que verdaderamente sucede en el país”.

La panista acusó que tras todos los hechos de violencia, se muestra que en México “la gobernabilidad de este país por desgracia no está en manos de la autoridad”.

En materia de migración, Luisa María Alcalde dijo que el gobierno está atendiendo directamente las causas que obligan a la gente a abandonar sus comunidades, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, “para que migrar sea una opción y no una necesidad”.

Y aseguró que la migración de mexicanos a los Estados Unidos“ha venido disminuyendo gracias a la reducción de la pobreza y también a que existen mejores oportunidades de empleo y bienestar en el país”.

Ante lo que la oposición le reclamó estrategias nuevas que disminuyan el flujo migratorio y le pidió brindar seguridad a los migrantes, ante el reciente incremento

“Urge una política migratoria bien articulada, con soluciones reales, que sea pareja para los estados y que el gobierno brinde apoyo a la frontera sur y norte, y urge un mayor esfuerzo para tener un mejor acuerdo con Estados Unidos en el tema migratorio”, dijo el diputado del PRI, Jaime Bueno Zertuche.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

