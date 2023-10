EE.UU. confirma ciudadanos secuestrados por Hamás; suman 14 muertos

El presidente Joe Biden confirmó que el grupo Hamás tomó como rehenes a ciudadanos estadounidenses durante su ofensiva contra Israel.

He dado instrucciones a mi equipo para que comparta inteligencia y ponga a disposición de las autoridades israelíes a expertos de todo el Gobierno de Estados Unidos para ayudarles en la recuperación y rescate de rehenes”, dijo en conferencia de prensa.

Elevó además a 14 el número de estadounidenses que han muerto como resultado del ataque sorpresa perpetrado el pasado 7 de octubre.

Joe Biden prometió que Estados Unidos movilizará toda la ayuda que Israel necesite para cuidar a sus ciudadanos y defenderse.

No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado en relación con el Estado de Israel es matar al pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos”, dijo.