“México fue devastador para mí”, confiesa ‘Checo’ Pérez

Antes que nada solo quiero darles las gracias por todo de corazón, son los mejores fans del mundo.



Hoy lo dejé todo en la pista, vi el espacio y arriesgué. No fue culpa de Charles, simplemente fue un incidente de carrera.



No me salió pero lo dimos todo por buscar esa… pic.twitter.com/SKXU9VXsJ2